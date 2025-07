Kate Middleton a Wimbledon: le lacrime e il gesto (inaspettato) che ha fatto il giro del mondo Kate Middleton si commuove per l'accoglienza ricevuta dal pubblico di Wimbledon, poi rompe l'etichetta abbracciando la tennista Anisimova, travolta nella finale femminile.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Kate Middleton è tornata sotto i riflettori del Centre Court di Wimbledon con la grazia e l’eleganza che la contraddistinguono, ma anche con un gesto umano che ha fatto il giro del mondo. In occasione della finale femminile del torneo di tennis londinese, la principessa del Galles ha preso parte alla cerimonia di premiazione in qualità di patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Al termine di uno dei match più a senso unico della storia del torneo, Kate ha abbracciato Amanda Anisimova, visibilmente in lacrime dopo la pesante sconfitta rimediata contro Iga Świątek. Si è trattato di un gesto inaspettato e fuori dal rigido protocollo reale, che ha mostrato ancora una volta la sua capacità di entrare in empatia con chi gli sta di fronte.

Wimbledon, l’abbraccio di Kate Middleton ad Amanda Anisimova

La finale femminile giocata ieri – 12 luglio – si è chiusa in poco più di un’ora con un netto 6-0, 6-0 in favore di Iga Świątek, un risultato sorprendente che ha fatto entrare il match nella storia come una delle finali meno combattute di sempre. Amanda Anisimova, apparsa in difficoltà fin dall’inizio, non è mai riuscita a entrare davvero in partita ed è stata travolta in appena 56 minuti dalla rivale. Un doppio 6-0 in finale di uno Slam non capitava dal 1988, quando al Roland Garros Steffi Graf trionfò a mani basse contro Nataša Zvereva; a Wimbledon, invece, non capitava addirittura da 114 anni. Al momento della premiazione, evidentemente delusa dalla sconfitta e dalla pessima prestazione offerta, l’americana è scoppiata in lacrime davanti al pubblico e alle telecamere. A quel punto Kate Middleton le ha consegnato il trofeo per il secondo posto e, rompendo l’etichetta, l’ha stretta a sé in un abbraccio confortante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un episodio simile era già accaduto nella finale del 2023, quando la principessa aveva riservato un abbraccio caloroso alla tennista tunisina Ons Jabeur dopo la sua seconda finale persa consecutivamente a Wimbledon. Quest’ultima poi aveva dichiarato in un’intervista: "Ovviamente, è stata molto gentile. Non sapeva se voleva abbracciarmi o no. Le ho detto che gli abbracci sono sempre benvenuti da parte mia".

Le lacrime di Kate all’arrivo a Wimbledon

Per assistere all’attesa sfida tra Anisimova e Świątek, la principessa del Galles ha scelto un abito color crema con collo alto e cintura, abbinato a una gonna fluida. Il look era completato da una borsa Anya Hindmarch dal valore di 950 sterline e dal tradizionale fiocco viola e verde di Wimbledon.

Kate Middleton ha seguito la partita dal Royal Box con il consueto aplomb, attirando l’attenzione anche per il suo stile impeccabile. Al suo arrivo, il pubblico di Wimbledon si è alzato in piedi dedicandole un applauso commosso e prolungato anche in virtù dei suoi problemi di salute, visto che la principessa lotta da oltre un anno contro il cancro. Colpita dall’accoglienza, Kate ha sorriso con discrezione, visibilmente emozionata e con gli occhi lucidi. La sua presenza non era scontata: sebbene molti tabloid la dessero in arrivo, l’incertezza sul suo stato di salute aveva lasciato dubbi fino all’ultimo momento. Resta ora da capire se presenzierà anche alla finale maschile in programma oggi – domenica 13 luglio – tra il ‘nostro’ Sinner e lo spagnolo Alcaraz. Da Kensington Palace, al momento, nessuna conferma ufficiale.

Potrebbe interessarti anche