Sinner asfaltato da un famoso conduttore tv: “Restituisca all'Italia col portafoglio”, il motivo dell'attacco Mario Giordano ha scritto una lettera aperta al campione italiano, lamentando la sua scelta di aver preso casa nel Principato. Ecco tutti i dettagli.

Ci va giù pesante, Mario Giordano, contro il fresco campione di Wimbledon Jannik Sinner. Il giornalista e conduttore ha attaccato il tennista dalle pagine di Panorama, firmando una lettera aperta che è in realtà un’accusa a Jannik senza mezzi termini. Come noto, l’altoatesino vive e paga le tasse a Monaco (come fanno tra l’altro moltissimi suoi colleghi). Ma questo a Giordano non sembra andare giù. E le parole usate per esprimere il concetto sono tutt’altro che leggere. Ecco di seguito tutti i dettagli della storia.

Jannik Sinner, l’attacco di Mario Giordano sulle tasse

Rivolgendosi direttamente al campione Jannik Sinner, Mario Giordano ha redatto una lettera aperta per Panorama. Dove a finire sul banco degli imputati sono le scelte fiscali, e di residenza, del tennista italiano. "Lei è un fenomeno su questo non ci piove", esordisce Giordano. "Ma sarebbe ancora più fenomenale se facesse una scelta controcorrente: restituire qualcosa a questo Paese anche col portafoglio. Da quando abbiamo capito che lei è un campione, l’abbiamo eletta a simbolo dell’italianità, anche se parla tedesco. Anche se vive a Montecarlo. Perché noi italiani siamo capaci di voler bene anche a chi ci lascia solo le briciole".

E ancora: "Wimbledon rimarrà negli annali dello sport. Ma se lei pagasse le tasse in Italia resterebbe nei cuori come chi ha fatto qualcosa di straordinario anche fuori dal campo. Diventare il numero 1 è un’impresa. Ma diventare il primo sportivo di successo che decide di rimanere fedele anche fiscalmente all’Italia, questa sì che sarebbe una rivoluzione".

I conti dei guadagni di Sinner e la conclusione (velenosa) di Giordano

A seguire, il giornalista fa due conti veloci: "Solo dalla vittoria a Wimbledon ha portato a casa 3,5 milioni di euro. Chi vince tanto come lei nel tennis guadagna assai bene. Poi ci sono gli sponsor: mentre guardavo la sua finale facevo caso che non c’era pubblicità in cui lei non fosse il testimonial".

"Pensi", conclude infine Giordano, "che bello se potesse dare l’esempio e aprire la strada a un’altra Italia anche nel fisco, oltre che nel tennis. Un’Italia dove elusione e evasione possono essere battute. O, per lo meno, smorzate. Come quei colpi che solo lei sa fare". Difficile che dal campione italiano arrivi una risposta. Sinner ha sempre evitato polemiche, dopotutto. E non è certo tenuto a spiegare pubblicamente le sue scelte di vita. Tanto meno adesso, che la sua concentrazione è tutta focalizzata sui tornei in arrivo. US Open in testa. Per provare a rifare la storia.

