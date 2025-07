Mario Giordano cambia (ancora) giorno: “Mi dispiace”. La sfida (impossibile) contro Fazio e Ranucci Il talk show di Rete 4 abbandonerà il mercoledì per fare spazio all’arrivo di Tommaso Labate con Realpolitik: si tratta dell’ennesimo cambio di collocazione

Mario Giordano trasloca di nuovo. Come svelato dal conduttore stesso, infatti, Fuori dal Coro sarà costretto ancora una volta a cambiare collocazione nel palinsesto Mediaset e a partire dalla prossima stagione si sposterà alla domenica. Il talk show di Rete 4 farà spazio all’arrivo di Tommaso Labate con Realpolitik, ma nel weekend sarà chiamato all’impresa con una concorrenza a dir poco ingombrante. Fuori dal coro si "scontrerà" infatti con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio e Report di Sigfrido Ranucci. Scopriamo tutti i dettagli e la nuova programmazione.

Fuori dal Coro cambia giorno e si sposta alla domenica

Due anni fa Fuori dal Coro faceva spazio all’approdo di Bianca Berlinguer in Mediaset, lasciando alla conduttrice il suo storico slot del martedì di Cartabianca per il nuovo È sempre Cartabianca. Per il talk show di Mario Giordano si trattò dell’ennesimo cambio di collocazione dopo avere trovato una certa stabilità (per tre edizioni consecutive) nel martedì di Rete 4 e, da allora, è andato in onda di mercoledì. Come svelato dal conduttore tra le pagine del quotidiano La Verità, tuttavia, Fuori dal Coro sta per andare incontro a un ulteriore cambio di programmazione.

"Fuori dal Coro non andrà più in onda di mercoledì, ma non è stata affatto cancellata. Solo spostata di giorno: andrà in onda, quasi sicuramente, la domenica sera alla stessa ora" ha dichiarato Giordano rispondendo alla mail di un lettore, non nascondendo tutta la sua delusione per l’ennesimo cambio di collocazione: "Certo, mi dispiace abbandonare l’appuntamento del mercoledì, così come mi dispiace cambiare giorno un’altra volta".

La sfida (difficilissima) di Mario Giordano contro Fazio e Ranucci e l’arrivo di Tommaso Labate

Come annunciato alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26, Rete 4 accoglierà Tommaso Labate e il suo nuovo talk show, Realpolitik, sbarcherà proprio nel prime time del mercoledì che fu di Fuori dal Coro. Il talk show di Mario Giordano – che aveva chiuso alla grande negli ascolti registrando anche il record stagionale – sarà chiamato a un’impresa quasi proibitiva nel nuovo slot della domenica. "La sfida è tosta perché quella della domenica è una serata complicata. Ma le sfide non ci hanno mai spaventati" ha ammesso il conduttore. In un palinsesto affollato, Fuori dal Coro se la dovrà vedere Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa, ma anche con Sigfrido Ranucci e Report. "Dunque, eccoci qui: con più grinta ed entusiasmo di sempre. Vi aspetto tutti, vorrete mica abbandonarmi ora?" ha spiegato Giordano, aggiungendo: "Ciò che conta è che la trasmissione riprenderà, libera e ca**uta come sempre, anzi più di sempre".

