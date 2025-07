It: Welcome to Derry, l’anteprima svela i primi dieci minuti della serie (già ‘inquietante’): quando esce e dove vederla Al San Diego Comic-Con sono state mostrate in esclusiva le prime immagini dell’attesissima serie prequel su It: ecco cosa abbiamo scoperto (e molto di più).

Cresce l’attesa per l’arrivo di It: Welcome to Derry, la serie ispirata all’universo di IT che si presenta come un prequel dei precedenti due capolavori cinematografici creati dal regista Andy Muschietti, "It" del 2017 e "It – Capitolo due" del 2019, entrambi ispirati a loro volta al romanzo best seller del maestro dell’horror Stephen King. Nel corso del San Diego Comic-Con che si è tenuto di recente sono stati mostrati in anteprima i primi minuti della serie, che non solo hanno creato ancora più curiosità attorno a questo nuovo progetto, ma sono bastati a rendere tutto già molto ‘inquietante’: ecco cosa ha rivelato l’anticipazione e quando esce e dove vedere la serie in streaming.

Attenzione: SPOILER!

It: Welcome to Derry, i primi minuti della serie in anteprima al San Diego Comic-Con: la descrizione (con spoiler)

Nel corso del panel del San Diego Comic-Con 2025 dedicato proprio alla serie inedita It: Welcome to Derry, sono stati mostrati in anteprima i primi dieci minuti del primo episodio. Ciò che vediamo è il racconto delle origini del feroce clown Pennywise che iniziano con un bambino di circa undici o dodici anni, con ancora il ciuccio in bocca, che guarda un film al cinema. Il bambino viene però scoperto da un dipendente che lo caccia via perché minorenne.

Ronnie, la giovane figlia di Hank, un proiezionista del cinema, aiuta il bambino a scappare e all’esterno scopriamo che è inverno e la neve ricopre il terreno. Il dodicenne cerca quindi un passaggio, venendo accolto da una famiglia apparentemente normale e di buon cuore: il padre è alla guida, la madre incinta è sul sedile del passeggero e i due figli, un maschio e una femmina, sono seduti dietro.

Se inizialmente il bambino si sente al sicuro, durante il viaggio in macchina la situazione diventa sempre più inquietante, soprattutto nel momento in cui il ragazzino inizia a notare strani comportamenti da parte dei presenti. Poi, il colpo di scena: con il proseguire degli eventi, scopriamo che l’intera famiglia è proprio lui, It, l’entità mutaforma che mangia-bambini e che, ormai da decenni, tormenta Derry.

Quando e dove vedere la serie It: Welcome to Derry

It: Welcome to Derry, l’attesissima e imperdibile serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Television, debutterà a ottobre 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW TV. Ambientata nell’universo di IT del maestro Stephen King, la serie si prospetta già un grandissimo successo che farà tremare chiunque avrà il coraggio di guardarla.

