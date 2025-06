L'estate dei segreti perduti su Prime Video, il colpo di scena finale scatena le ire dei fan: è polemica La rivelazione dell'ultimo episodio ha lasciato basiti gli spettatori, che si sono riversati a fiumi sui social network per condividere la propria esperienza

Il catalogo di Prime Video si è da poco ampliato con l’aggiunta de L’Estate dei segreti perduti, che sta macinando visualizzazioni su visualizzazioni ma ha anche destato lo scontento tra gli appassionati per un particolare colpo di scena. Attenzione: ovviamente questo articolo conterrà spoiler della serie, quindi se siete intenzionati a vederla e ancora non lo avete fatto, proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Il colpo di scena finale de L’estate dei segreti perduti: è polemica

La serie ha per protagonista Cadence Sinclair Eastman, adolescente molto ricca e solita passare le vacanze estive nella sontuosa villa sull’isola privata del nonno, nel New England. L’ultima estate della ragazza, però, diventa improvvisamente molto diversa dalle altre a causa di un incidente che la giovane fatica a ricordare.

Nel finale di serie si scopre che i cugini di Cadence, Johnny e Mirren, assieme al suo ragazzo Gat, sono tutti morti nel rogo della casa da loro stessi appiccato. L’unica sopravvissuta è proprio Cadence, che per tutta l’estate non ha fatto altro che rimanere da sola assieme ai fantasmi della sua famiglia. Le persona che vedeva e con cui interagiva, quindi, non sono mai state lì con lei.

La reazione dei fan al finale della serie

Su X, il fu Twitter, non hanno tardato ad arrivare le reazioni dei fan, in generale sconvolti e stupiti dall’inaspettato finale, viste le premesse della serie. Qualcuno ha scritto: "Pensavo di stare guardando un normale show per adolescenti, ma il finale si è rivelato una montagna russa emotiva". Un’altra ha aggiunto: "Ho visto L’estate dei segreti perduti senza sapere nulla della storia e mi aspettavo un dramma adolescenziale relativamente leggero… quello che ho ottenuto è un sacco di danni emotivi e la necessità di una seduta di terapia immediata".

C’è infine chi ha apprezzato l’improvviso cambio di paradigma: "Ho iniziato L’estate dei segreti perduti pensando che sarebbe stato un altro teen drama thriller, ma è finito per essere uno degli show più strazianti sul dolore e sulla rottura del trauma generazionale che abbia mai visto". Proprio in merito al capovolgimento finale, l’autrice del romanzo da cui la serie è tratta, E. Lockhart, ha confidato: "L’estate dei segreti perduti è una storia con un grande colpo di scena e non avrei mai pensato di avere lettori che la rileggessero più e più volte. La gente viene alle mie presentazioni con post-it e note adesive su tutte le loro copie".

