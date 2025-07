Tony e Ziva rischiano tutto nel nuovo spin-off di NCIS: il trailer annuncia colpi di scena NCIS: Tony & Ziva farà il suo debutto a settembre su Paramount+ e un nuovo trailer svela che ci saranno grosse difficoltà per i due protagonisti della serie

Ci stiamo avvicinando sempre di più al momento in cui rivedremo Michael Weatherly e Cote de Pablo sui nostri schermi nei panni di Tony e Ziva, con il loro spin-off NCIS: Tony & Ziva pronto ormai a debuttare in streaming, su Paramount+, il 4 settembre.

NCIS: Tony & Ziva, grossi guai in arrivo per la coppia nel nuovo trailer

Al Comic-Con di San Diego, il servizio di streaming ha presentato un nuovo trailer di NCIS: Tony & Ziva, che regala ai fan una prima occhiata alla coppia con la figlia Tali (Isla Gie), alla compagnia di sicurezza privata di Tony e ai nuovi attori che si uniscono a loro. E se la prima parte del trailer è dominata da teneri momenti in famiglia, bastano pochi istanti per comprendere che i due protagonisti dovranno fare i conti con nuovi e seri guai, che avranno inizio con un cyber attack.

Tony & Ziva debutterà giovedì 4 settembre con i primi tre episodi. Il resto della serie di 10 episodi andrà in onda settimanalmente il giovedì, con il gran finale previsto per il 23 ottobre. La nuova serie riprende dopo che gli ex agenti dell’NCIS si sono riuniti a Parigi. Ziva è stata data per morta per un certo periodo, durante il quale Tony ha scoperto che avevano una figlia e ha lasciato l’agenzia per crescerla. "Da allora, Tony e Ziva hanno cresciuto insieme la figlia, Tali", svela la sinossi ufficiale. "Quando la società di sicurezza di Tony viene attaccata, devono fuggire per l’Europa, cercare di capire chi li sta inseguendo e forse persino imparare a fidarsi di nuovo l’uno dell’altra, così da poter finalmente vivere un lieto fine non convenzionale".

Una serie TV per vecchi e nuovi fan

Sono dunque previsti grandi emozioni e colpi di scena in questo spin-off di NCIS, come d’altronde evidenziato anche dallo showrunner della serie John McNamara. "Abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra ciò che gli spettatori istituzionali che conoscono la serie da vicino non troveranno", ha detto, come riportato da Deadline, sottolineando infine che sarà un piacere vederla sia per i fan storici che per i nuovi spettatori: "Non credo che si annoieranno."

