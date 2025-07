Peacemaker 2, il trailer bomba svela John Cena più dark e intrecci segreti con Superman: DC cambia rotta John Cena torna in azione in Peacemaker 2: il trailer svela legami chiave con Superman di James Gunn e una DC pronta a riscrivere le regole del suo universo

Al Comic-Con 2025, durante l’unico panel sul DCU, i presenti hanno assistito a una cosa molto bella. Warner Bros. ha presentato il trailer ufficiale della seconda stagione di Peacemaker con protagonista John Cena, pronto a conquistare i fan con nuovi episodi. Introdotto da James Gunn e subito pubblicato online, il filmato anticipa nuove trame, il ritorno di personaggi amati, elementi legati al multiverso e connessioni con Superman. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

Peacemaker 2, svelato il trailer della seconda stagione: le connessioni con Superman di James Gunn

Peacemaker è pronto a tornare con la seconda stagione, il cui trailer è stato mostrato al Comic-Con di San Diego, confermando l’uscita su HBO Max il 21 agosto. La nuova stagione, ambientata un mese dopo gli eventi di Superman, segna un punto di svolta nell’universo DC creato da James Gunn, collegandosi direttamente al reboot di Superman uscito poche settimane prima. Gunn ha dichiarato che lavorare di nuovo sulla serie era una priorità fin da quando ha assunto il ruolo di guida creativa della DC, nonostante i ritardi causati da Guardiani della Galassia Vol. 3. Tra i collegamenti chiave c’è la QUC, la "Camera Quantistica di Dispiegamento", già vista nella prima stagione e approfondita in Superman, elemento centrale della trama. Il trailer esplora il multiverso, con John Cena che salta tra realtà diverse, e rivela la missione di vendetta di Rick Flag Sr. per la morte del figlio in The Suicide Squad, confermando che parte degli eventi del film sono canonici nel DCU. Viene mostrato anche il nuovo costume di White Dragon, con un Easter egg che lo collega a Superman tramite un riferimento ai Mighty Crabjoys, la band punk dell’universo di Clark Kent.

Il filmato presenta, inoltre, una dimensione alternativa infernale popolata da mostri giganti simili a ragni con teschi umani urlanti. Un murale raffigura Auggie nel suo costume blu alternativo insieme a varianti multiverso del figlio Peacemaker e di un altro eroe, suggerendo che in questa realtà alternativa entrambi i figli di Auggie siano vivi e vigilanti, sfruttando il concetto di multiverso.

Le parole di James Gunn su Peacemaker 2

John Cena è tornato a San Diego in costume, accolto con entusiasmo. Gunn ha spiegato che il personaggio subirà una trasformazione profonda, affrontando traumi della prima stagione, volendo mostrare "un lato più umano e vulnerabile dell’eroe". Sui futuri progetti DC, ha sottolineato che "non esiste un solo tono" e che ogni opera avrà uno stile e genere distinti, citando Clayface (2027) come horror puro nello stesso universo. Riguardo ai personaggi, Gunn ha detto: "Ogni volta che posso mettere Nathan Fillion davanti alla cinepresa con quello stupido taglio di capelli, voglio approfittarne", suggerendo l’arrivo di Guy Gardner, il Lanterna Verde, in Peacemaker 2, insieme a "un paio di altre persone che abbiamo visto in Superman".

Sono confermati i ritorni di Hawkgirl (Isabela Merced) e Maxwell Lord (Sean Gunn), mentre Mister Terrific (Edi Gathegi) non ci sarà. Frank Grillo torna nel ruolo di Rick Flag Sr. e Gunn ha promesso "un grosso cameo da Superman", ipotizzando Lex Luthor o Clark Kent. La prima stagione di Peacemaker è disponibile in streaming su Prime Video ed Apple TV.

