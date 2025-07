It Ends With Us, Blake Lively porta le polemiche su Prime Video It Ends With Us approda in streaming su Prime Video e porta con sè lo strascico di polemiche che avevano accompagnato l'uscita nelle sale

It Ends With Us, discussa pellicola con protagonista Blake Lively, è appena approdato in streaming su Prime Video. Uscito al cinema nel 2024, il film è tratto dal controverso romanzo bestseller di Colleen Hoover. A condividere il set con la "signora Ryan Reynolds" anche Justin Baldoni (in veste di regista-attore) e Brandon Sklenar. La trama ruota attorno al tema degli abusi domestici, che però per molti è stato trattato in maniera troppo "soft" e semplicistica. Al botteghino It Ends With Us ha sbancato, con oltre 350 milioni di dollari di incasso, ed è pronto a portare il suo carico di polemiche anche in streaming su Prime Video.

Di cosa parla la trama di It Ends With Us con Blake Lively in streaming su Prime Video?

Lily Bloom (Lively) cerca di lasciarsi alle spalle un’infanzia segnata dalle violenze domestiche trasferendosi a Boston dopo la morte del padre. Lì apre un negozio di fiori, sperando in un nuovo inizio, ma il suo tragico passato torna a bussare alla sua porta. Non passa molto tempo, infatti, che Lily incontra Ryle Kincaid (Baldoni), affascinante neurochirurgo con cui intesse una relazione intensa, ma complicata da scatti di gelosia, tensioni e comportamenti tossici. A peggiorare ulteriormente la situazione ci pensa Atlas Corrigan (Sklenar), primo amore di Lily e anche lui tormentato da un passato doloroso. I sentimenti della giovane si fanno sempre più confusi, mentre il turbine di emozioni la cattura nella sua morsa.

Le polemiche e il caso legale di It Ends With Us

Come dicevamo, il film è stato un successo commerciale, soprattutto a fronte dell’esiguo budget, soli 25 milioni di dollari, con il pubblico spinto dalla fama del libro o dalla semplice curiosità per il progetto. Subito, però, sono fioccate le polemiche per com’è trattata la tematica dell’abuso, a detta di molti troppo romanticizzata, soft, o troppo patinata. A buttare benzina sul fuoco ci si è pure la stessa Blake Lively, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’argomento abbastanza controverse, durante la promozione del film.

La situazione, poi, è definitivamente peggiorata a dicembre 2024, quando Lively ha denunciato il co-protagonista Baldoni per molestie sessuali e atteggiamenti ostili sul set. È subito scoppiata una violenta battaglia legale: Sony ha immediatamente troncato i rapporti con Baldoni, avviando indagini interne, mentre quest’ultimo ha intentato una causa da 250 milioni di dollari contro il New York Times (che aveva curato il resoconto della storia) e una contro denuncia verso la stessa Lively. Inevitabilmente l’opinione pubblica si è divisa: da un lato chi difendeva Blake, dall’altra chi accusa la produzione di aver sfruttato la storia a fini commerciali. Cosa che, per certi versi, è effettivamente accaduta, perché la fama del film è cresciuta esponenzialmente in quel periodo. E sta accadendo lo stesso anche adesso su Prime Video, dove il film è approdato in streaming gratuito, con It Ends With Us tra i titoli più cercati.

