The Pitt sbarca su Now TV e Sky, la serie erede di ER debutta in Italia: il trailer e data di uscita Il nuovo Medical drama made in HBO riunisce due nomi di ER - Medici in prima linea, ovvero il creatore, R. Scott Gemmill, e uno dei protagonisti, Noah Wyle

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

IPA

CONDIVIDI

Noah Wyle arriva finalmente in Italia con un nuovo medical drama prodotto da HBO Max, dopo il successo negli Stati Uniti. Il nuovo trailer di The Pitt conferma che la serie arriverà su Sky e in streaming su Now TV il 24 settembre. La serie è firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di E.R. – Medici in prima linea e NCIS: Los Angeles, e targata HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia. Tratterà della dura e cruda vita del personale di un pronto soccorso d’urgenza di un grande ospedale di Pittsburgh. La stagione 1 conterà 15 episodi in cui ciascuno racchiude all’interno un’ora di un turno vissuto al limite.

La trama di The Pitt in arrivo su Sky e Now TV

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

The Pitt metterà sotto ai riflettori gli eroi silenziosi degli ospedali, raccontando le loro vite con uno sguardo crudo e realistico. Al centro della vicenda c’è il dottor Michael "Robby" Robinavitch (interpretato da Noah Wyle, anche produttore esecutivo), ancora segnato dalla sofferenza del periodo di pandemia e dalla perdita del suo mentore. Un team eterogeneo di medici, chirurghi, infermieri e paramedici nasce quando un nuovo gruppo di specializzandi e tirocinanti entra a far parte del sovraffollato e sotto-organico pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh, famoso per il nomignolo "The Pitt". Se da un lato Robby deve fare i conti con la dirigenza dell’ospedale, più interessata a far quadrare conti che a salvare i pazienti, i giovani dottori scoprono in prima persona le difficoltà, le emozioni e le sfide della medicina d’urgenza.

Fanno parte del cast Noah Wyle (Dott. Michael "Robby" Robinavitch), Tracey Ifeachor (Dott.ssa Collins), Patrick Ball (Dott. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dott.ssa Mohan), Fiona Dourif (Dott.ssa McKay), Taylor Dearden (Dott.ssa King), Isa Briones (Dott.ssa Santos), Gerran Howell (Whitaker) e Shabana Azeez (Javadi).

Potrebbe interessarti anche