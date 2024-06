Isola dei Famosi, le pagelle: Matilde esce (tra le lagne), Artur alla riscossa, Peron finalista gentlemen Il 2 giugno tante sorprese e momenti inaspettati, ma anche molte eliminazioni e i 6 finalisti, compreso il naufrago segreto: i momenti migliori e peggiori

La semifinale de L’Isola dei Famosi regala molte sorprese: non solo scopriamo chi sono i 6 naufraghi finalisti che si contenderanno la vittoria nella finale di mercoledì 5 giugno, ma vengono eliminate Karina Sapsai e Matilde Brandi, la prima col televoto iniziale e la secondo dopo un televoto flash e l’ultima sfida contro Samuel Peron, il finalista segreto che dovrà vivere da solo gli ultimi giorni in Honduras e la cui esistenza verrà svelata agli altri concorrenti direttamente alla finalissima. Non mancano sorprese per Matilde Brandi – incontra la sua grande amica Manila Nazzaro -, Alvina Verecondi Scortecci – ritrova il fratello Lorenzo sull’Isola -, e Samuel Peron, che riceve complimenti da Iva Zanicchi, presente in studio. Qualche litigio c’è, ma solo uno merita attenzione, perché vede ancora una volta Artur contro tutti. Ricordiamo che i sei finalisti dell’edizione sono Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol e Samuel Peron. Scopriamo insieme i momenti migliori e peggiori della puntata di domenica 2 giugno de L’Isola dei Famosi 2024, condotta da Vladimir Luxuria su Canale 5 (qui trovate tutti i dettagli su nomination, televoto e il riassunto della diretta).

Isola dei Famosi, puntata 2 giugno 2024: i top

Tutti contro Artur Dainese, ma il naufrago dimostra ancora una volta di avere la stoffa per vincere la finale e non solo la raggiunge grazie al televoto, ma ottiene anche il titolo di leader della settimana, un evento che chiude alla grande un cerchio molto triste per Dainese, che sin dalle prime puntate è stato accusato un po’ da tutti per i motivi più disparati, riuscendo però a far fronte alla situazione senza mai mollare e parlare dietro le persone, ma sempre e solo davanti. Il top lo diamo anche perché, nonostante tutto, è riuscito ad arrivare all’ambita finale, entrando nel cuore dei telespettatori.

Gli applausi vanno anche al momento che vede protagoniste Manila Nazzaro e Matilde Brandi, ma in realtà il top lo vogliamo dare all’ospite, perché, oltre a trovare le giuste parole per tranquillizzare la sua amica quando cede al pianto a causa della stanchezza (e probabilmente della rabbia dovuta alla sfida di forza contro Alvina finita male), porta sulla spiaggia il vestito da damigella che Matilde avrebbe dovuto indossare il giorno delle nozze della Nazzaro, con tanto di foto dell’evento (nell’immagine c’è anche lei grazie a un fotomontaggio), e lancia un bouquet per darle la possibilità di vivere quel momento (d’altronde le nozze con il compagno Francesco sono vicine, anche se ancora non c’è una data), il tutto senza farla sentire mai in colpa per la sua assenza e col sorriso stampato in faccia. Una grande prova di amicizia arrivare fino in Honduras e passare il tempo a sostenerla.

Promosso anche Samuel Peron per la sportività con cui affronta ogni sconfitta e vittoria della serata, a partire dallo scontro con Aras, e per la voglia che ha di mettersi in gioco sempre, anche quando ciò che gli richiedono lo pone in una situazione di forte disagio personale (la sfida di apnea ne è un esempio). Oggi dimostra di meritarsi la finale, superando inoltre un’ultima e inattesa prova di resistenza nonostante la stanchezza.

Un altro top lo diamo ad Alvina Verecondi Scortecci: oggi è un’esplosione di energia senza precedenti. Prima l’emozionante incontro con il fratello Lorenzo, che preferisce ai suoi amati aperitivi, e già questo non può che colpirci. Urla dalla felicità, lo abbraccia ripetutamente con entusiasmo, e facendo tutto ciò riesce a mostrarci quanto ammiri suo fratello e il bene che prova per lui. E poi quando si guarda allo specchio, dopo oltre due mesi di Isola, e si definisce "un fiorellino incolto", mettendo da parte la modestia ma regalando tantissime risate come sempre. Due bellissimi momenti, tra i più divertenti della puntata.

Isola 2024: i flop

Il primo flop lo diamo a Matilde Brandi per la reazione eccessiva al risultato della prova di forza contro Alvina, vinta da quest’ultima. La naufraga dimostra di non saper accettare le sconfitte, trovando sempre giustificazioni poco convincenti per non ammettere di aver perso. Oggi è il seno in mostra, due puntate fa il problema erano le lenti a contatto. Di certo non è una donna determinata: se lo fosse non si darebbe subito per vinta. E poi tirare in ballo i "10 chili in più" di Alvina è proprio infantile, triste e inopportuno: la contessina è più forte, punto. Anche chiedere a Samuel Peron di cadere insieme nell’ultima sfida per restare entrambi in gara non è certo una richiesta matura, anche visto che fino a pochi istanti prima avevano promesso entrambi di provare con tutte le proprie forze ad arrivare in finale. È pur sempre una competizione.

Con Artur immune in quanto leader, viene fuori la realtà dei fatti: il naufrago era davvero il capro espiatorio di tutti, tanto che oggi, non potendo fare altrimenti, sono cadute tante maschere, con Aras che ha lasciato senza parole i telespettatori nominando il "fratello" Edoardo Franco e tutti in panico non sapendo chi votare come secondo nome. È gioco, è lotta per la vittoria, ma l’Isola andava vissuta in questo modo sin dall’inizio, in piena libertà, perché questo accanirsi contro una persona sola fino a quando non diventa necessario cambiare strada è di una noia indicibile. Era già accaduto nella scorsa edizione del Grande Fratello con Beatrice Luzzi, ora con Artur Dainese, nuovamente attaccato da tutti in diretta, ma speriamo questa estate e il prossimo anno di assistere a reality show più sinceri, veri e meno pesanti e ripetitivi (si parla ancora del cibo-gate…).

L’ultimo flop lo diamo a Iva Zanicchi, pur non essendo una concorrente dello show. L’artista interviene per complimentarsi con Samuel Peron, dicendoci che è una persona sincera, perbene ma pesante. Fin qui nulla di male, ma poi fa un appello per convincere il pubblico a votarlo, e noi ci chiediamo quanto sia giusto, tra l’altro nel corso della semifinale, nei confronti degli altri concorrenti e farlo quando ancora il televoto flash non è stato chiuso, anche visto che comunque la cantante ha un grande seguito.

