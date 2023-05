Isola dei Famosi: Mazzoli top (ma Noise no), Blasi placa l'ira di Cecchi Paone I top e i flop della quarta puntata: Marco incontra sua moglie e le fa una tenera proposta di matrimonio, Alessandro (senza Simone) minaccia il ritiro

L’Isola dei Famosi continua il suo percorso nella stagione 2023, giunta alla quarta puntata. Tra caldo, fame e dolori dovuti alle punture dei terribili mosquitoes, i naufraghi sembrano già allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali. Lo si capisce dal numero crescente di visite in infermeria (stavolta era out Simone, ricoverato per accertamenti dopo un calo di pressione) e dal tono delle dinamiche tra concorrenti, che dopo un inizio di reality abbastanza soft iniziano ora a offrire scontri, litigi e nervosismo diffuso, piazzando l’Isola di Ilary Blasi sempre più sulla falsariga trash del Gf Vip di Alberto Signorini.

Tante le emozioni anche in questa diretta da Playa Tosta di Cayo Cochino, dove i vip (o presunti tali) sono spiaggiati da tre settimane: dalle reazioni allo scioglimento della tribù degli "Accopiados", alle successive scintille di Cecchi Paone quando ha saputo di doversi separare (nel gioco) dal suo Simone, dallo scontro tra Helena e Fiore, fino al tenero incontro tra Mazzoli e Noise e le rispettive consorti giunte in Honduras con tanto di quattro zampe al seguito.

Il leader della settimana, invece, sono due: Pamela e Andrea, premiati ex aequo dopo dieci – infiniti – minuti di "girarrosto" honduregno. Infine, i nuovi naufraghi in nomination sono Gian Maria, Fiore, Helena, Marco e Paolo (questi ultimi due indicati dai leader). Ma ora andiamo al sodo e scopriamo insieme la nostra classifica dei Top e Flop della quarta puntata dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, i top della puntata

Tra i diversi top della serata merita certamente la copertina Marco Mazzoli: il dj dello Zoo di 105 ha incontrato l’amata Stefania, sua moglie da 13 anni, e ha mantenuto la promessa fatta in diretta la settimana scorsa, chiedendole di sposarlo una seconda volta (con tanto di super anello). Pur se attesa (poiché ampiamente spoilerata dalle anticipazioni), la scena è stata potente e commovente: una bella pagina d’amore vero, merce rara nel mondo dei reality.

Sempre in bilico tra top e flop, stavolta Alessandro Cecchi Paone finisce d’un soffio nella parte buona della classifica. Motivo? Pur restando una macchina crea dinamiche (spesso trashissime), il divulgatore scientifico ha tenuto il punto quando Ilary gli ha annunciato che dovrà "scoppiarsi" dal suo Simone. Il grido di protesta di Alessandro ("Non ci sto, insieme siamo venuti e insieme ce ne andiamo") testimonia l’affetto che lo lega al giovane compagno, tanto grande da fargli mettere in discussione la permanenza stessa nel programma. Legato al top di Cecchi Paone c’è quello che spetta a Blasi, che ha gestito con sapiente diplomazia lo scatto d’ira del concorrente riuscendo a "congelare" – almeno fino al ritorno in spiaggia di Antolini – i suoi propositi d’addio.

Chi ha fatto Flop

Il primo Flop va di certo al modo negativo in cui sta emergendo Helena Prestes, ormai impegnata in una sfida in solitaria contro gran parte del gruppo causata principalmente dalle sue velleità da donna alpa e dal suo desiderio di apparire. L’ha inchiodata anche Cristina, sua ex amica speciale sull’Isola: "Non è limpida, vuole sempre creare dinamiche", ha confessato alla conduttrice. E se lo dice l’ex suora che ha trascorso quasi in simbiosi con Helena le prime settimane di programma, c’è da crederle.

Flop anche per Paolo Noise, apprezzatissimo nel blocco in cui ha riabbracciato sua moglie, meno nella tendenza a deragliare col suo umorismo estremo in volgarità e atteggiamenti a volte eccessivi. Tra parolacce a man bassa e infelici (ed eloquenti) riferimenti alla dissenteria che l’ha colpito nei giorni scorsi, stavolta è finito oltre i limiti del buongusto.

E infine flop alla scaletta del programma, che ondeggia tra frenetici momenti di confusione e lunghissimi tempi morti (davvero troppi i 17 minuti totali riservati alle due prove). Peccato perché l’Isola avrebbe le armi per essere un prodotto televisivamente misurato (e vincente), basterebbe trovare un pizzico di equilibrio nell’organizzazione della puntata.

