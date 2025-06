L'Isola dei famosi non va in onda stasera 23 giugno: la nuova programmazione verso la finale Stasera Canale 5 trasmette il film su Yara Gambirasio, l’Isola dei famosi 2025 torna in onda mercoledì 25 giugno: quando c’è la finale.

Non ci sarà L’Isola dei Famosi nel palinsesto di stasera – lunedì 23 giugno 2025 – su Canale 5. A differenza di quanto successo la scorsa settimana, il reality dei naufraghi torna al solito assetto della singola puntata settimanale, prevista mercoledì sera. La prossima sarà la penultima diretta serale dell’edizione 2025, che si avvia dunque alla conclusione, tra ascolti poco esaltanti e le immancabili polemiche.

L’Isola dei Famosi stasera non va in onda: Canale 5 trasmette il film sul caso Yara Gambirasio (23 giugno)

Chi si aspettava di ritrovare L’Isola dei Famosi di nuovo al lunedì sera rimarrà deluso. Oggi il palinsesto di Canale 5 non prevede in prima serata il programma condotto da Veronica Gentili, che tornerà in onda tra due giorni, mercoledì 25 giugno. La rete ammiraglia Mediaset trasmetterà in prima serata Yara, il film del 2021 ispirato al tragico caso della giovane Yara Gambirasio, scomparsa a soli 13 anni il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita tre mesi dopo. I protagonisti del cast di Yara sono Isabella Ragonese, nei panni del pubblico ministero Claudia Ruggeri, e Alessio Boni, che interpreta il colonnello Vitale.

Diretta da Marco Tullio Giordana, la pellicola ripercorre le tappe delle indagini che hanno portato all’incriminazione di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo nei tre gradi di giudizio per l’omicidio della giovane. Il 54enne Bossetti, che si è sempre proclamato innocente, è tornato al centro del dibattito due settimane fa a causa dell’intervista concessa dal carcere a Francesca Fagnani per il programma Belve Crime.

Quando finisce L’Isola dei Famosi 2025: il nuovo calendario verso la finale

Detto della puntata in programma mercoledì 25 giugno, i telespettatori continuano a chiedersi quando terminerà il reality di Canale 5. Mediaset non ha ancora ufficializzato la data di chiusura, ma tutto lascia pensare che la finale andrà in onda la settimana prossima, mercoledì 2 luglio 2025. Quella in onda dopodomani, quindi, dovrebbe essere la semifinale dell’edizione 2025. Attualmente restano in gioco dieci concorrenti, di cui tre al televoto: Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jey Lillo.

Tutto lascia supporre, dunque, che nel corso della semifinale assisteremo a una pioggia di eliminazioni, necessaria a determinare la rosa di cinque finalisti che si contenderanno i 100mila euro in gettoni d’oro destinati al vincitore de L’Isola dei Famosi 2025.

La prossima diretta servirà anche a far luce sul caso della rissa esplosa tra Dino Giarrusso e Omar Fantini durante la scorsa diretta. Quest’ultimo è stato già ‘punito’ dagli autori con la sospensione della qualifica di leader della settimana, ma dopodomani potrebbero arrivare provvedimenti ancora più drastici per entrambi i concorrenti coinvolti nello spiacevole episodio.

