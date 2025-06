Massimo Bossetti, chi è la moglie Marita Comi: cosa fa oggi dopo la condanna del marito La donna ha sempre sostenuto l'innocenza del marito, e vive ancora nella casa familiare di Mapello.

Fonte: iPa

Nel nuovissimo Belve Crime ci sarà anche l’intervista esclusiva a Massimo Bossetti. Questa sera, martedì 10 giugno 2025, Francesca Fagnani torna su Rai 2 con una versione rinnovata del suo talk, dedicata ai casi di cronaca nera più discussi del nostro Paese. In questa prima puntata, oltre a Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione, avrà un confronto con Bossetti, in carcere condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

La giovane ginnasta 13enne di Brembate di Sopra (Bergamo), scomparsa il 26 novembre 2010, fu ritrovata cadavere il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, e il suo caso, oltre a scuotere l’Italia intera, riempì le pagine dei giornali a lungo. Bossetti si è sempre proclamato innocente, e dalla sua parte ha sempre avuto anche la moglie Marita Comi, madre dei suoi tre figli, la cui vita privata è stata suo malgrado messa in piazza durante il processo al marito. Ma che fine ha fatto Marita, e cosa fa ora?

Marita Comi, che fine ha fatto e cosa fa ora la moglie di Massimo Bossetti

Marita Comi è la moglie di Massimo Bossetti, l’uomo in carcere per l’omicidio di Yara Gambirasio. Dal giorno del delitto, e dalla successiva condanna, non è cambiata solo la vita del marito, ma anche la sua, che da sempre ha sostenuto l’innocenza del consorte, anche nei vari interrogatori durante il processo. Nata a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, Marita Comi ha continuato a vivere con i suoi tre figli nella casa che condivideva con Bossetti a Mapello.

Prima dell’arresto del marito faceva la casalinga ma dopo, e con gran fatica, ha dovuto cercare un occupazione fuori dalle mura domestiche, andando a lavorare come addetta alle pulizie. Suo fratello, Agostino Comi, nel 2023 ha rilasciato un’intervista a Il Giorno, descrivendo le enormi difficoltà della sorella dopo il caso giudiziario che, suo malgrado ha travolto anche lei: "Sogna una vita normale", aveva raccontato, sottolineando come sia difficile vivere una vita sotto i riflettori.

