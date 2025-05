Antonella Mosetti a Verissimo, dalla morte del padre all'Isola dei famosi: "Parto per lui, lì spero di ritrovarlo" Antonella Mosetti, nuova concorrente dell'Isola dei famosi, si è commossa nello studio di Silvia Toffanin ricordando il padre morto di recente.

Fonte: RaiPlay

CONDIVIDI

Nello studio di Silvia Toffanin c’è anche Antonella Mosetti, showgirl romana sempre pronta a far discutere e prossima naufraga dell’Isola dei famosi in partenza lunedì 5 maggio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che da alcuni anni è diventata anche una creator sulla piattaforma per adulti OnlyFans, ha aperto il suo cuore e ha fatto il punto sulla sua vita privata, divisa tra il dolore della scomparsa del padre e l’entusiasmo che prova per l’inizio della sua prossima avventura televisiva.

Antonella Mosetti a Verissimo: dalla morte del padre all’Isola dei famosi

"Sono giorni un po’ convulsi e sono pronta a partire per l’Isola dei famosi", ha confessato la Mosetti a inizio intervista. Poi Silvia Toffanin le ha mostrato un video con le immagini dei momenti topici della sua carriera e del padre, scomparso lo scorso dicembre al termine di una lunga malattia. In lacrime, Antonella ha provato a parlare del suo terribile lutto: "Ho fatto tutto quello che potevo fare per alleviare il suo dolore. Ero legatissima a mio padre, lui per me c’era sempre. Nella mia vita probabilmente non c’è stato un uomo stabile perché avevo lui come esempio: era troppo completo, troppo bravo, mi dava troppo amore. Mi rendeva libera di sbagliare e non mi ha mai giudicato". La Mosetti ha poi confessato che proprio la morte del padre è stata una delle molle che l’ha spinta ad accettare la proposta di partire per l’Isola dei famosi: "Questa Isola la faccio anche e soprattutto per lui. E’ stato un susseguirsi di eventi strani, si sono incastrati e ho seguito il cuore. La faccio perché stando lì, su una spiaggia deserta, spero di trovare quel contatto con mio padre che in città non ho ancora avuto. Da quando non c’è più non l’ho ancora sognato. La sua morte è stata il dolore più grande della mia vita, tanto che mi sono venute due piccole alopecie alla testa".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è stato spazio poi per i video messaggi di mamma Francesca e di suo fratello Massimiliano. "Antonella ha dato spazio all’amore e non la carriera, ma ha fatto bene. Deve essere un po’ meno generosa, ma non cambierei niente" ha detto la madre. Mentre suo fratello ha speso per lei parole tenerissime: "Lei sa che io ci sarò sempre, soprattutto in un momento particolare come la scomparsa di papà".

Silvia Toffanin, poi, ha provato a chiederle il motivo che l’ha spinta a sbarcare su Onlyfans, dove Antonella da alcuni anni mette in vendita scatti ‘sexy’ ai suoi abbonati: "20 anni fa c’erano i calendari, ora il mondo e i social sono cambiati e ci sono nuovi canali. Io sono una donna che ha sempre fatto vedere mio corpo e mia faccia, non lavorando più in tv sono diventata un’imprenditrice e riesco fare due soldi. In realtà non faccio niente di strano"

Potrebbe interessarti anche