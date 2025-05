Nel frattempo, per i Naufraghi è tempo di cambiamenti. Muniti dei loro sacchi, Giovani e Senatori si spostano su Playa Dos, potendo inaugurare finalmente una nuova fase del programma, in cui sembra che i due gruppi potranno effettivamente iniziare a cooperare come si deve.

Questi cambiamenti non hanno però giovato a tutti come era auspicabile. Alessia Fabiani ad esempio ha deciso da subito di isolarsi, e questo atteggiamento ha portato alcune colleghe naufraghe a criticarla. Il suo modo di fare potrebbe infatti pregiudicare l'organizzazione del gruppo, rendendo l'approvvigionamento del cibo e la sistemazione della nuova base più difficili anche per gli altri.

L'appello coraggioso di Veronica Gentili

Durante l'ultima diretta, la conduttrice del reality ha speso delle parole di sostegno per l'attesa di aiuti umanitari a Gaza, chiedendo alle istituzioni internazionali e non un intervento efficace: "Voglio lanciare un appello: noi siamo qui a giocare a un gioco nel quale ci si mette alla prova, e si accetta volontariamente di soffrire la fame. Purtroppo, in questo momento, in un posto poco lontano da questo studio, a Gaza, ci sono migliaia di bambini che la fame la soffrono ma non per scelta, perché si trovano in guerra senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari. Vedere tutti i giorni la loro disperazione e sapere di non poter fare nulla ci fa sentire inutili e impotenti, quindi, questa sera, voglio chiedere a tutte le istituzioni italiane ed europee che si facciano carico, da subito, di questa situazione, perché davvero non si può più aspettare".