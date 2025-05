Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Ibiza Altea fuori dal programma, ma lei risponde a tono Al termine della prima puntata del reality, è stato confermato che la modella Ibiza Altea non avrebbe partecipato al programma "Per tante ragioni". Ma sembra che la motivazione sia da imputare alla partecipazione già confermata della giovane a Too Hot To Handle su Netflix. Fabiano Minacci di Biccy ha rivelato di aver sentito direttamente Ibiza Altea, che ha confermato di aver scoperto di non poter partecipare a L’Isola dei Famosi “Martedì sera, il giorno prima della diretta”, mentre si trovava nel resort in Honduras dove è rimasta per cinque giorni per fare le prove e le preparazioni. La modella ha inoltre spiegato che la produzione dello show sapeva fin da subito (tre mesi prima) della sua partecipazione al reality Netflix: “La produzione ha sempre saputo tutto, mi ero assunta la responsabilità di pagare l’eventuale penale sollevando Banijay da ogni responsabilità eppure la sera prima della diretta mi hanno detto che non avrei potuto partecipare. Sono in Honduras da cinque giorni e sono tutt’ora qua, chissà quando ho l’aereo per tornare in Italia. Ho il cuore spezzato perché credevo in questo percorso e ho avuto molto supporto da parte del pubblico. Hanno venduto la mia immagine facendo a tutti credere che c’ero fino a poche ore prima. Mi hanno fatta arrivare fin qua, 19 ore di volo, per poi farmi tornare indietro con la scusa dell’altro programma che deve ancora uscire ed è attualmente senza data d’uscita. Volevo dare il massimo. Mi sento violata”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 La richiesta assurda di Rocco Casalino Stando alle ultime indiscrezioni, la produzione de L’Isola dei Famosi avrebbe tentato di avere Rocco Casalino nel cast. Tuttavia l’ex portavoce del Governo Conti avrebbe rifiutato. Secondo Selvaggia Lucarelli, l'uomo dovrebbe aver chiesto un cachet da 1 milione di euro per partecipare al reality. Mediaset avrebbe abbassato a 400 mila euro, ricevendo un no. Come se non bastasse, Lucarelli fa sapere che Mediaset avrebbe tentato di offrire a Casalino un ruolo da opinionista insieme alla Ventura. Ma anche in questo caso la risposta sarebbe stata negativa.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Dino Giarrusso infortunato Altro assente nella prima puntata è stato Dino Giarrusso, l'uomo ha infatti “Avuto un piccolo infortunio, niente di grave…Tuttavia stasera non può sbarcare in Honduras”, ha spiegato la conduttrice. Ma ad ogni modo il giornalista ed ex politico farà parte della prossima puntata, esordendo così nel reality in Honduras. La Gentili ha tenuto a dire che il politico ed ex iena è già sull'Isola: “Gli auguriamo una pronta guarigione subito e la settimana prossima lo aspettiamo in campo", per poi aggiungere: "Tranquilli perché entrerà nella prossima puntata”.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Autori infuriati bacchettano un concorrente Stando alle indiscrezioni diffuse da Amedeo Venza e Deianira Marzano, sembra che uno dei concorrenti sia stato ripreso, lontano dalle telecamere, dagli autori. In mattinata un naufrago avrebbe infatti rubato una merendina al cioccolato dal resort della troupe, cercando di portarsela in spiaggia di nascosto nascondendola sotto il costume (più precisamente tra le natiche) ma sia stato scoperto, venendo rimproverato dagli autori. Al momento non sarebbe nota l'identità del concorrente, ne ci sarebbero conferme dalla produzione su quanto accaduto, ma se ne potrebbe discutere nella prossima diretta.