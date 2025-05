Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Antonella Mosetti sempre più vicina al ritiro Antonella Mosetti manifesta da tempo di voler lasciare L'Isola, ma ora sembra che a Loredana Cannata abbia confidato di essere ormai troppo stanca per restare: Mi gira la testa, mi viene da piangere. Ok, aspetta, ma io sono proprio finita. Non ce la faccio più. È inutile che traccheggiamo. Basta, ognuno ha il suo limite. Mi devo ammalare? Non credo che andarsene significhi essere debole. Questa è un'altra stron**ta che non accetto. All'età nostra andarsene significa non accettare delle condizioni. Loredana le ha quindi chiesto: "Non ce la fai proprio?". E lei ha confermato di stare molto male: "Mi manca l'aria. Sentendoti debole, tanto debole, tutti gli altri sensi, tutte le altre cose vanno a mille".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Nunzio ci prova con Camila Giorgi Durante un confessionale, Nunzio Stancampiano ha spiegato di divertirsi a giocare con gli sguardi con la tennista Camila: "Ci gioco perché mi diverte, da parte sua c’è tanto imbarazzo, non posso nemmeno guardarla negli occhi che ride, si tocca i capelli. E se quando guardi una donna lei diventa nervosa, si tocca i capelli e ride significa che qualcosa c’è. Un pizzico di queste cose riesco a coglierle". Peccato che la Giorgi abbia già ammesso di non essere affatto interessata a Nunzio, aggiungendo che il giovane è troppo distante dalla sua età e non rappresenta il suo tipo ideale: "Non è il mio prototipo di uomo, è totalmente il contrario dei miei gusti, oltre al fatto che sia troppo piccolo". E ha aggiunto: "Mi piace l’uomo veramente uomo, che ti protegge, che se ti deve dire una cosa te la dice, non uno come lui“.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Avviati i casting per nuovi naufraghi Gabriele Parpiglia ha rivelato, nel corso di 100% Parpiglia, l'imminente ingresso di nuovi naufraghi: "Proprio in queste ore mentre noi stiamo parlando, loro stano facendo i provini, perché dato che hanno abbandonato Angelo Famao e Brum, il modello, e sono in bilico Antonella Mosetti, che ha avuto qualche momento di cedimento, e Camila Giorgi, mentre noi siamo qui, stanno facendo una serie di casting ai nuovi naufraghi da far partire". Uno in particolare, stando a quanto dice, dovrebbe fare scintille: "Vi posso dire che uno farà molto caos social, caos". Non si conoscono ancora i nomi dei provinati, ma in tempi recenti Carmen Russo aveva già aperto le porte ad un suo possibile ritorno: "Ne ho già fatte alcune di Isole. Trovo che sia un'esperienza meravigliosa, poi ho avuto la fortuna di fare tre Isole una diversa dall'altra. Che la quarta sia un po' più diversa? Chi lo sa!".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Patrizia Rossetti e Spadino pensano di abbandonare Sembra che altri naufraghi stiano considerando di dare forfait oltre ad Antonella. Patrizia Rossetti ad esempio è ne può più. Parlando con Alessia Fabiani si è detta demotivata. L'altra ha cercato di rialzarle il morale dicendo: "Oggi è una giornata calma, non è che è obbligatorio sbattersi a fare qualcosa, anche se stai sdraiata sulla stuoia va bene". Rossetti però ha ribattuto: "Sì, ma che rottura di pa**e. Sono dieci giorni che vado avanti così, non ne posso più. Sento la mancanza di tutto, della mia vita, della mia indipendenza. Non riesco a fare niente, mi sento impotente. Anche quel poco che potrei fare non riesco a farlo, a livello psicologico non ci sono, mi manca feeling con quest'isola, non so perché. Evidentemente, perché non si può avere feeling con tutto. Ognuno ha i propri limiti". Allo stesso tempo anche il più giovane Spadino è in difficoltà, abbattuto per la mancanza di cibo: "La cosa più dura dell'Isola è non mangiare, in spiaggia con la fame si vive malissimo, non hai voglia di fare niente, perché non ne hai le forze". Anche il sonno è un problema, "perché non dormo la notte, la fame gioca anche brutti scherzi, la notte ho gli incubi, dormo un'ora. Spesso mi sono sentito di pensare: ‘Ma chi me l'ha fatto fare?'. Mi succede spesso".