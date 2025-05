Dopo il recente sfogo della Mosetti in uno degli ultimi Daytime, in cui ha confessato di soffrire ancora molto per la recente perdita del padre, ad intervenire per spiegare i retroscena del suo momento di debolezza è stato proprio suo fratello, che intervistato ha chiarito: "Sono stato io a spingere Antonella a partecipare. Come avete saputo, abbiamo vissuto un periodo non facile. Non è tanto il lutto a fare male ad Antonella, quanto la stanchezza del periodo che abbiamo vissuto. Sono stati quattro anni molto difficili, di malattia. È un po' la stanchezza di tutto quello che c'è stato dietro. Vedere un proprio caro che all'improvviso non ti riconosce più non è cosa semplice. Sapevo che avrebbe avuto questo momento, spero con la mia presenza di averle ricordato perché è lì. Non è che se torna qui ritrova suo padre, anzi, è molto più probabile che lo trovi lì."

Carly Tommasini si apre raccontando della sua transizione

In un momento di tenera confidenza con Teresanna, l'attivista transgender ha raccontato qualcosa di più personale sul suo percorso di transizione e le sfide affrontate: "Questo percorso di transizione non si conclude mai perché fa parte di me, ogni giorno per me è importante ricordarmi che io non sono più quella che ero, non sono più il ragazzino bullizzato alle medie, quello a cui veniva scritto il cognome nel bagno con le peggiori offese. Per me è difficile cancellare quelle cose. Ogni giorno sto mettendo un mattone su questa mia nuova persona, ho messo cinque anni di soldi da parte per investirli per diventare me stessa. Non ho costruito niente altro di me, ho solo speso cinque anni della mia vita per essere una donna. E molti tutt’ora non me lo riconoscono. Mi manca il tempo per essere altro oltre a questo. Tu, Teresanna, sei una donna, ma hai anche un marito, due figli, un lavoro, delle passioni. Io non ho avuto tempo per tutto questo, ho speso cinque anni solo per diventare me stessa. Io non ho scelto, ho accettato, che è una cosa differente. Se avessi potuto scegliere non avrei mai scelto di essere la persona che sono oggi, ovviamente, perché mi sarei evitata tanti problemi".