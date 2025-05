Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Mirko Frezza infrange le regole Sembra che i naufraghi siano andati nuovamente contro le regole dopo il mistero dell'accendino. Il protagonista della contravvenzione sarebbe stato Mirko Frezza. Il naufrago avrebbe infatti chiesto ai giovani se avessero pescato qualcosa: “Angelo, Nunzio, ma voi avete dei pesci?”, chiede ricevendo una risposta affermativa: “Noi qui abbiamo il fuoco. Ve ne cuocio anche a voi”. Mirko ha preso i pesci, chiedendo a Omar Fantini, leader del suo gruppo, se fosse contro il regolamento. Il conduttore radiofonico ha chiarito: “Non possiamo, però lo faremo. Non siamo ostili ma sinceri”. La produzione non è intervenuta, ma ha lasciando intendere che presto ci saranno dei provvedimenti.

Lite tra i naufraghi In spiaggia è scoppiata una lite furiosa tra Lorenzo, Spadino, Teresanna, Leonardo e Angelo. "Se avete un problema parlate in faccia, è una forma di rispetto", ha detto il cantante ai ragazzi. Il modello ha però rilanciato: "Spadino, sto parlando con te. Tu, se sei un uomo, dovevi venire da me e parlarmi in faccia. Non sei un uomo, sei un ragazzino. Sei un falso! Testa di c*zzo!". Spadino è rimasto spiazzato e Teresanna ha quindi provato a difendere l'amico, attaccando Leonardo: "Tu sei molto furbo! Ti stai facendo la vacanza! Ti sei ritirato, sei andato a riposarti, poi sei tornato! Io sono rimasta qua tutto il tempo, chi è in vacanza fra i due? Sei tu quello in vacanza! Sei molto furbo".

La madre di Lorenzo Tano torna a far polemica Intervistata dal settimanale Chi, la madre di Lorenzo Tano e moglie di Rocco Siffredi, Rózsa Tassi, ha confessato che sperava che l'esperienza del figlio sull'Isola durasse di più, specificando che non è mai stata favorevole alla sua partenza: "Ci sono andati tutti e due contro la mia volontà. Con Rocco all'epoca avevamo discusso sul serio, però, a un certo punto, ho capito che ne aveva bisogno. Ed era andata bene perché il pubblico aveva conosciuto l'uomo al di là del porno attore. Penso che per Lorenzo valga un po' la stessa cosa, credo che anche lui abbia bisogno di mettersi alla prova, di farsi conoscere e di farsi riconoscere". Poi ha fatto delle supposizioni sul perché il figlio abbia scelto proprio l'Isola dei Famosi: "Lui sta attraversando un momento nel quale sente il bisogno di mettersi alla prova e di cambiare, ha 29 anni, li ha compiuti il 18 aprile scorso, forse si sente troppo protetto, troppo in famiglia e vuole tagliare questo cordone ombelicale".

Le parole dolci di Pretelli per Giulia Salemi Intervistato, Pierpaolo ha rivelato di aver ricevuto molto supporto dalla sua compagnia Giulia Salemi, dopo aver ricevuto la proposta di lavoro come inviato per L'Isola: "Abbiamo deciso insieme e non abbiamo avuto dubbi, qualche paura sì ma nessun dubbio sul fatto che fosse un'occasione da cogliere. Quando vinciamo, lo facciamo insieme, sempre pronti a sostenerci l'uno con l'altra".