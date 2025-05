Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Teresanna contro Dino Giarruso durante l’apertura di un cocco, Teresanna ha ricordato come Spadino e Nunzio siano sempre stati educati verso le donne, dando loro porzioni più abbondanti. Quindi Dino Giarruso ha deciso di dire la sua: “Hai un tono aggressivo e gradevole di cui non ti rendi conto, dovresti essere rispettosa”. Teresanna ha risposto a tono: “E tu hai un tono basso ma sei molto più tagliente e offensivo. A Napoli si dice che butti la pietra e nascondi la mano”. Così, Dino ha chiesto alla ragazza di rispettare la sua opinione, e lei ha contrattaccato: “Ma tu non parli mai. Ti vedo fare sempre l’ancella di Mario poi all’improvviso ti disturbano le cose”. Giarruso ha poi precisato di essere stato sempre a disposizione nei confronti delle donne del gruppo: “Io ho difeso le donne che sono state attaccate con irruenza in questo gruppo, [...] Tu arrivi e decidi chi è cattivo e chi è buono… non funziona così, mi stai attaccando”. I due hanno continuato a battibeccare per un bel po', confermando l'assenza di una particolare stima reciproca.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Patrizia Rossetti si scaglia contro Adinolfi Dopo i commenti irrispettosi di Adinolfi verso le famiglie arcobaleno, Mirko, Omar e Chiara si sono ribellati, criticando le posizioni del fondatore de Il popolo della famiglia. Oggi, al gruppo si è aggiunta anche Patrizia Rossetti, che ha Carky Tommasini ha rivelato: “Mi sono anche stancata di questa storia del padre e la madre nella famiglia tradizionale, ci sono tantissimi bambini che hanno bisogno e necessità di avere delle famiglie che gli danno amore, che poi siano zii, zie, due uomini, due donne, un single, ma chi se ne frega, ma basta dai. Intanto pensiamo a far star bene dei bambini in più, perché i bambini non è che guardano se sei uomo o donna. Qual è il problema? Non dovrebbe nemmeno esistere questo problema che viene tirato in ballo da certa gente. Mario prova a farmi cambiare idea, ma io sono tosta. Io con lui ho perso le speranza, quando uno è così io nemmeno spreco fiato”. E anche la Tommasini ha deciso di esprimere il suo pensiero in merito: “Certe cose non dovrebbero essere circoscritte ad un’unica linea di pensiero, lui al massimo dovrebbe parlare per quello che riguarda la sua vita e ciò che vuole lui. Se provi a dire ciò che è giusto o sbagliato per tutto il mondo allora stai già facendo un grosso errore. Soprattutto lui sbaglia verso le vite degli altri, di persone e bambini che esistono e fanno parte di famiglie. I suoi sono ragionamenti egoistici, solo il suo pensiero è giusto e chi non la pensa come lui sbaglia e io non parlo solo di famiglie omogenitoriali, ma anche monogenitoriali, che sono la conseguenza di famiglie tradizionali che si sono spaccate o non sono finite bene. Non si può tagliare tutto con un accetta e dire che una cosa è giusta e tutto il resto è sbagliato”.

Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 3 /5 Carly e Teresanna allontanate dalla spiaggia per un malore Con un comunicato pubblicato ieri sul sito de l'Isola dei Famosi, è stato annunciato il ritiro momentaneo dal gioco per Carly Tommasini e Teresanna Pugliese, costrette ad allontanarsi dalla spiaggia per accertamenti medici. Mentre la seconda ha però già fatto ritorno dai controlli, la modella e attivista non è ancora tornata sulla playa.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Giglio e Yulia Bruschi pronti si candidano all'Isola post GF ospiti di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo 2, i due fidanzati ed ex gieffini oltre a parlare del loro rapporto e della possibilità di diventare naufraghi all’Isola dei famosi. Giglio ha assicurato: “Mi piacerebbe davvero partecipare all’Isola dei Famosi, è un contesto che sento mio. Se dovessi scegliere, partirei anche adesso. Al Grande Fratello non mi sentivo completamente a mio agio, mentre in un ambiente più selvaggio mi troverei perfettamente. [...] Sono competitivo e ho uno spirito avventuroso. Credo che avrei affrontato l’esperienza con entusiasmo e, chissà, magari avrei anche sorpreso qualcuno”. Anche Yulia si è detta favorevole: “Anch’io troverei stimolante partecipare. Sono una persona molto competitiva e amo affrontare nuove sfide. L’Isola offre un’esperienza totalmente diversa, fatta anche di prove fisiche importanti. Per quanto riguarda i ritiri, penso che una persona possa partire con le migliori intenzioni, ma poi una volta lì si rende conto che la realtà è ben diversa dalle aspettative”.