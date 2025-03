Simona Ventura come Stefano De Martino, la svolta (radicale) dopo il gran rifiuto alla Rai: cosa ha fatto La conduttrice ha preso un'importante decisione a proposito della sua carriera dopo aver rifilato un secco "no" alla Rai per la guida di un nuovo programma.

Dopo il no all’Ignoto, nuovo adventure game previsto per l’autunno di quest’anno, Simona Ventura fa un cambio radicale. Passa infatti alla ITC2000 di Beppe Caschetto, lasciando così la scuderia Arcobaleno Tre di Lucio Presta in cui è stata per anni.

Il cambio di Simona Ventura dopo il no alla Rai

Simona Ventura era stata scelta dalla Rai per condurre in prima serata L’Ignoto, il nuovo adventure game del secondo canale della Tv di Stato. La conduttrice aveva riservato all’azienda di viale Mazzini un secco rifiuto perché non riusciva a conciliare gli impegni già presi con Citofonare Rai 2 e Il tavolo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Adesso arriva la svolta radicale della presentatrice con il passaggio dall’Arcobaleno Tre di Lucio Presta, suo manager per anni, a un altro management, quello della ITC2000 di Beppe Caschetto. Quest’ultimo così vede arricchirsi il suo parco artisti di un altro "pezzo forte" dopo aver accalappiato (nel 2020) Stefano De Martino e non solo. Infatti a questa scuderia di talenti appartiene anche Fabio Fazio con cui la Ventura condivide ogni domenica il famoso Tavolo di Che Tempo Che Fa. La showgirl quindi ha rifiutato una prima serata in arrivo per l’autunno del 2025 con l’adventure game de L’Ignoto per abbracciare il progetto di Beppe Caschetto, sicuramente in attesa di altre proposte lavorative e altri scenari che presto potrebbero palesarsi a breve davanti a lei. Tuttavia Super Simo ha dovuto fare una scelta coraggiosa ovvero quella di rinunciare una prima serata su Rai 2 per i suoi impegni già in atto.

Gli altri vip che hanno lasciato la scuderia di Lucio Presta

Quando Stefano De Martino lasciò nel 2020 la potente scuderia Arcobaleno Tre di Lucio Presta poco tempo prima altri vip avevano fatto lo stesso. Lorella Cuccarini, ad esempio, era traslocata alla C.d.a. Studio Di Nardo di Luca Di Nardo per quanto riguarda fiction e cinema e anche Rita Dalla Chiesa era passata a LaPresse di Marco Durante. Lucio Presta dichiarò in un’intervista a proposito dell’addio del conduttore di Affari Tuoi alla sua scuderia: "Quello che dovevo dire a Stefano l’ho detto. Ci siamo incontrati un giorno a una presentazione dei palinsesti. A lui ho detto ‘chi tradisce una volta, nella vita poi tradisce sempre’. Toccherà ad altri". Inoltre a far discutere è stata anche la rottura con Amadeus. Lucio Presta dichiarò in un’intervista a Maschio Selvaggio su Rai Radio 2: "Quando arrivi a una certa consapevolezza pensi di non aver bisogno più di nessuno. E poi se sei mal consigliato, soprattutto in casa e in famiglia, rischi di non vedere bene le cose che vedevi prima. Pensi di poter camminare da solo. La vita, invece, ci insegna che le cose si fanno insieme e mai da soli. I grandi successi arrivano insieme e non da soli".

