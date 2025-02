Addio Isola dei Famosi, perché Mediaset cala la mannaia: dal rilancio di Ilary Blasi ai vip che scappano Il reality show rischia di essere cancellato dal palinsesto di Canale 5: i nomi dei concorrenti e le ipotesi di conduzione non convincono, spazio a “The Couple”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il futuro de L’Isola dei Famosi è appeso a un filo. Lo storico reality show, infatti, rischia di essere rimanere tagliato fuori dal palinsesto della prossima stagione di Canale 5. A lanciare lo scoop è Gabriele Parpiglia, che ha anche ipotizzato la cancellazione definitiva del programma, andato incontro a troppi problemi di organizzazione dopo l’ultima, deludente, edizione. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi verso la cancellazione: la situazione

A lanciare l’ipotesi – come detto – è stato Gabriele Parpiglia: "News: salta L’Isola dei Famosi?" ha scritto il giornalista e l’autore tv su X. A quanto pare, dunque, il reality show rischia di essere cancellato dal palinsesto di Canale 5. La nuova edizione del programma sarebbe dovuta partire nel corso della prossima primavera (al termine del Grande Fratello) e sarebbe dovuta essere quella del ‘rilancio’, ma il futuro è a dir poco incerto.

Come facilmente immaginabile, infatti, L’Isola è andata incontro a numerosi problemi dopo il clamoroso flop della passata stagione condotta da Vladimir Luxuria. Il reality show ha registrato i peggiori numeri della storia del programma su Canale 5, chiudendo con la media di spettatori più bassa di sempre. I risultati deludenti hanno indubbiamente scoraggiato gli investitori pubblicitari (già in allarme dopo il ritorno fallimentare de La Talpa di Diletta Leotta) per un programma che, a partire dalla location, richiede un budget oneroso. Il flop della 18esima edizione dell’Isola ha anche disincentivato i vip, protagonisti di una vera e propria fuga a suon di "no" per la prossima stagione, che potrebbe non rappresentare più una vetrina importante nel mondo della tv e dello spettacolo.

A tutto questo si aggiunge l’incognita della conduzione. Banijay ha spinto a lungo per il ritorno di Ilary Blasi, che ha preferito invece una nuova avventura al timone di The Couple. Il sopracitato flop de La Talpa ha condannato Diletta Leotta, mentre la conduttrice de Le Iene e "pupilla" di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi Veronica Gentili non ha convinto la società di produzione. Ultimamente si era vociferato anche il nome di Alfonso Signorini, già in difficoltà alla guida del Grande Fratello, come testimoniato anche dagli ascolti tv di ieri.

La sensazione, insomma, è che il nuovo format The Couple (al via il prossimo aprile, al termine della 18esima edizione del Grande Fratello) possa rimpiazzare definitivamente L’Isola dei Famosi, sempre più vicina alla cancellazione.

