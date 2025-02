Ascolti tv ieri (17 febbraio): Alberto Angela travolge il Grande Fratello, Caterina Balivo rinata dopo Sanremo Ulisse trionfa in prima serata con il 23,3% di share, il Grande Fratello non sfonda e Max Giusti conferma ottimi numeri su Rai 2: tutti i dati Auditel

Si apre una nuova settimana di ascolti tv dopo il dominio del Festival di Sanremo. Ieri lunedì 17 febbraio 2025, infatti, Alberto Angela è tornato protagonista di Ulisse – Il piacere della scoperta trionfando in prima serata (23,3% di share) contro il Grande Fratello di Alfonso Signorini (16,7% di share. Altro ottimo risultato per Max Giusti, in crescita su Rai 2 alla conduzione di 99 da Battere. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse e il Grande Fratello

Ieri lunedì 17 febbraio 2025 Alberto Angela ha debuttato al timone della nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta. La nuova stagione è stata anticipata da una puntata speciale dedicata alla Sicilia di Montalbano (con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Angelo Russo tra gli ospiti speciali), che ha toccato il 23,3% di share, raccogliendo 4 milioni e 160mila spettatori su Rai 1. Staccata la puntata di ieri del Grande Fratello (che ha decretato l’eliminazione di Alfonso D’Apice, con polemica) che è invece sceso al 16,7% di share dopo i minimi storici contro Sanremo, radunando 2 milioni e 161mila spettatori su Canale 5.

Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (al 6,6% di share), Max Giusti è tornato alla guida di 99 da Battere su Rai 2, crescendo al 7% di share e 1 milione e 191mila spettatori. Su Italia 1 il film Marvel Captain America: Civil War ha conquistato 1 milione e 193mila spettatori, pari al 7,2% di share.

Massimo Giletti ha registrato il 4,8% di share al timone de Lo Stato delle Cose, che ha conquistato 799mila spettatori su Rai 3. Quarta Repubblica di Nicola Porro ha invece totalizzato un a.m. di 719mila spettatori, pari al 4,9% di share.

Navalny: Cronaca di un omicidio di stato ha raggiunto il 3,5% di share con 677mila spettatori su La7. 4 Hotel di Bruno Barbieri ha fatto segnare il 2,6% di share grazie a 511mila spettatori sintonizzati su Tv8, mentre su Nove per Nove Comedy Club Finché social non ci separi si è fermato all’1,9% di share con 363mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: boom Caterina Balivo

Il ritorno di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi dopo la pausa per la settimana sanremese ha registrato il 28,9% di share, radunando 6 milioni e 454mila spettatori. E proprio cavalcando il successo del Festival Caterina Balivo (già vicina alla conferma per la prossima stagione) ha toccato il 17,3% di share nella prima parte e il 21,7% di share nella seconda parte de La Volta Buona nel daytime di Rai 1 dedicato al post-Sanremo.

