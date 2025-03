Isola Dei Famosi 'segue' il GF: “Nel cast coppia di ex fidanzati vip”, la svolta in stile Signorini Stando alle ultime indiscrezioni il reality show di Canale 5 potrebbe puntare sulle dinamiche di coppia di due ex ‘vipponi’: il punto sull’edizione 2025

L’Isola dei Famosi sulle orme del Grande Fratello. Stando agli ultimi rumor emersi sul cast, infatti, il reality show di Canale 5 (al via proprio al termine del GF) potrebbe puntare su una coppia di ex ‘vipponi’ per rilanciare l’edizione 2025. Quest’ultima potrebbe dunque seguire le orme di Alfonso Signorini e cavalcare dinamiche e temi ormai tipici della casa più spiata d’Italia. Chi sbarcherà in Honduras? Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

L’Isola dei Famosi 2025: arrivano due ex GF Vip?

Il Grande Fratello procede a passo spedito (domani ci sarà la 36esima diretta stagionale, qui i sondaggi sulla prossima eliminazione) verso la finalissima che, come svelato da Alfonso Signorini, andrà in scena il prossimo 31 marzo. Il palinsesto di Canale 5 farà poi spazio a Ilary Blasi e al nuovo show The Couple, quindi a L’Isola dei Famosi 2025. Mediaset e Banijay sono ovviamente al lavoro su quella che sarà la 19esima edizione del reality, chiamata a rilanciare il format dopo il flop dello scorso anno sotto la guida di Vladimir Luxuria.

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, al timone dell’Isola dovrebbe esserci Veronica Gentili, forte del successo de Le Iene (anche ieri oltre il 10% di share negli ascolti tv). Gli interrogativi, invece, riguardano soprattutto il cast. Gli ultimi nomi emersi in ordine di tempo sono quelli di Camilla Giorgi, Marialuisa Jacobelli e Letizia Paternoster ma, come rivelato da Deianira Marzano, in ballo ci sarebbe anche una coppia destinata a cambiare radicalmente il programma. Il motivo? Stando alle parole dell’esperta di gossip L’Isola potrebbe puntare su una ex coppia e vecchia conoscenza del Grande Fratello, cavalcando in sostanza quelle dinamiche trash e temi sentimentali che da anni caratterizzano il reality show di Alfonso Signorini.

"Una coppia di ex fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip è stata fortemente voluta all’Isola dei Famosi perché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti" scrive Deianira tra le storie del suo profilo Instagram, aggiungendo: "Partono già con il piede giusto… Immagino il loro ex fandom". Nonostante le recenti difficoltà del Grande Fratello in termini di dati Auditel, L’Isola dei Famosi avrebbe intenzione di ricalcare alcuni successi del reality di Signorini per rilanciare il programma proprio negli ascolti dopo il clamoroso flop dello scorso anno (chiuso con una deludente media del 16,6% di share). Chi saranno i concorrenti in questione? Indizi concreti non ce ne sono ma le ipotesi, naturalmente, si sprecano: in pole ci potrebbero essere Mirko Brunetti e Perla Vatiero (recentemente avvicinata anche ad Alessio Falsone), mattatori del Grande Fratello 17 e dell’11esima edizione di Temptation Island, arrivati alla rottura definitiva la scorsa estate.

