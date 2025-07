Mediaset Infinity celebra Carlo Verdone con un fiume di classici film in streaming Sul portale di streaming di Mediaset arrivano ben 18 film di e con Carlo Verdone, per riscoprire grandi classici o per farli recuperare ai più giovani

Tra i comici più riconosciuti e riconoscibili in Italia e all’estero c’è senza dubbio Carlo Verdone. Con le sue maschere indimenticabili, dal timido Mimmo al coatto Ivano, ha dipinto ogni variante dell’italiano, raccontando ogni aspetto e contraddizione del nostro Paese. Mediaset Infinity ha deciso di celebrare Carlo Verdone con ben 18 film cult in streaming, anche restaurati, per far scoprire a tutti, ma proprio a tutti, un monumento del cinema italiano. Un’iniziativa che conferma la grande attenzione di Mediaset Infinity verso la settima arte creata nel nostro Paese, rendendo disponibili anche vere e proprie pietre miliari. Una scelta perfetta per le serate estive sul divano o per chi vuole scoprire, o riscoprire, l’eredità cinematografica di uno dei volti più amati del nostro Paese.

Tutti i film con Carlo Verdone disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Ecco l’elenco completo delle pellicole disponibili su Mediaset Infinity per questo omaggio speciale a Carlo Verdone: Bianco, Rosso e Verdone, Stasera a casa di Alice, Borotalco, Zora la vampira, 7 chili in 7 giorni, Al lupo al lupo, C’era un cinese in coma, Gallo Cedrone, I due carabinieri, Il bambino e il poliziotto, In viaggio con papà, L’amore è eterno finché dura, Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Perdiamoci di vista, Sono pazzo di Iris Blond, Un sacco bello, Viaggi di nozze, La grande bellezza (in cui Verdone recita accanto a Toni Servillo). Una selezione che mette in chiara mostra l’eclettismo di Verdone. Dagli esordi con Un sacco bello alle sfumature malinconiche de Al lupo al lupo, l’attore romano in 40 anni di carriera ha raccontato ansie, sogni, fragilità e manie di un Paese in continua trasformazione.

La straordinarietà di Verdone è quella di essere un autore capace di emozionare, commuovere e far riflettere. Lo dimostrano capolavori come Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Perdiamoci di vista o, appunto, il suo toccante ruolo ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Nelle calde e afose sere d’estate, cosa c’è di meglio di un buon film per rilassarsi in spensieratezza. Ed ecco quindi le risate di Borotalco, l’assurdità di Viaggi di nozze o la tenerezza di In viaggio con papà. Mediaset, a tutti gli effetti, regala agli italiani che sono cresciuti con Verdone un tuffo nel passato. Per i più giovani è invece un’occasione per scoprire il talento di un artista che ha saputo attraversare generazioni restando sempre attuale.

