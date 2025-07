Il gatto parlante è realtà, Chris Pratt torna in Garfield 2: dove vedere il primo film Chris Pratt torna a dare voce al gatto più pigro del mondo: il sequel di Garfield Movie è ufficiale, nuove avventure animate per un altro grande successo

E’ conosciuto (e super amato) non solo per il suo folto manto arancione ma anche per la sua irriverenza e la sua simpatia. Chiaramente, come avrete capito, non stiamo parlando di una persona ma di un gatto e non di uno qualsiasi ma di Garfield. A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, The Garfield Movie (in italiano, Garfield – Una Missione Gustosa) avrà un sequel. In realtà, la cosa non dovrebbe sorprende più di tanto visto lo straordinario successo che, la scorsa estate, il film d’animazione con Chris Pratt ha riscosso non solo al botteghino ma anche tra l’opinione pubblica. Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Il sequel del film Garfield si farà: Chris Pratt torna come doppiatore

Incredibile (anche se non tanto) ma The Garfield Movie avrà un sequel, e la conferma arriva da Alcon Entertainment dopo l’inaspettato successo del film d’animazione uscito la scorsa estate. Chris Pratt tornerà come voce di Garfield e sarà anche produttore. Al momento non sono stati scelti regista e sceneggiatore, ma le trattative sono in corso. Il film si basa sulla celebre striscia a fumetti di Jim Davis, la più distribuita al mondo e anche la più popolare, tanto amata da grandi e piccini. Questo progetto si aggiunge agli altri franchise di successo di Pratt in cui ha preso parte come doppiatore, tra cui The Super Mario Bros. Movie (in arrivo un sequel nel 2026), The Lego Movie, e The Electric State su Netflix. Non è ancora chiaro se riprenderà il ruolo di Star-Lord nei film Marvel.

The Garfield Movie, il successo del film del 2024 e dove vederlo in streaming

Il primo film di Garfield ha mostrato il celebre gatto, doppiato da Chris Pratt, in un’avventura ‘selvaggia’. Il film, sorprendentemente, ha ottenuto un grande successo al botteghino, incassando oltre 257,2 milioni di dollari a fronte di un budget di 60 milioni. Jim Davis, creatore del personaggio, figura tra i produttori esecutivi grazie a un accordo con Alcon Entertainment, affiancato da Bridget McMeel, John Cohen, Steven P. Wegner e i produttori di Alcon, Andrew Kosove e Broderick Johnson. Il cast vocale comprende anche Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Harvey Guillén, Cecily Strong, Brett Goldstein, Snoop Dogg, Angus Cloud, Jeff Foxworthy, Eugenia Caruso, Janelle James e Bowen Yang. In quello italiano, invece, vi sono: Maurizio Merluzzo, Simone Mori, Gabriella Borri, Alessandro Rossi, Flavio Aquilone, Angela Brusa, Massimo Bitossi, Davide Lepore, Roberto Fidecaro.

Scritto da Paul A. Kaplan, Mark Torgove e David Reynolds, e diretto da Mark Dindal, il film segue Garfield in un’avventura all’aperto, dopo il ricongiungimento con suo padre. Insieme all’amico Odie, sarà coinvolto in una rapina orchestrata proprio da Vic, abbandonando così la sua tranquilla vita domestica. Se desiderate vederla, la pellicola il cui titolo italiano è Garfield: Una Missione Gustosa, la trovate in streaming sulle piattaforme Prime Video e Rakuten TV.

