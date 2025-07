Superman di James Gunn supera L'uomo d'acciaio: le prime recensioni del film sono sbalorditive Superman di James Gunn arriva finalmente al cinema ma sono già disponibili le prime recensioni e reazioni al film, che preannunciano un gran successo

CONDIVIDI

L’attesa per conoscere il nuovo Superman è ormai finita: il film DC di James Gunn, reboot del celebre personaggio dei fumetti, fa finalmente il suo esordio, ma dall’America arrivano già le prime recensioni e reazioni, che ci anticipano cosa aspettarci dalla pellicola. James Gunn ha fatto suo un compito molto arduo: quello di rilanciare l’Universo DC partendo da zero. Lo ha fatto allora attraverso il suo personaggio più iconico e simbolico: Superman. È chiaramente da questo lavoro che dipende il futuro DC: se Superman sarà un successo, questo avrà aspettative rosee, ma se sarà un flop, inutile dire che tutto si complicherà. A darci un indizio in questo senso sono però le prime recensioni e reazioni alla visione di Superman, che sono nettamente sbalorditive.

Le prime recensioni del film Superman: grandi elogi per il lavoro di James Gunn

La prime recensioni complete da parte degli esperti oltreoceano concordano su un punto: James Gunn ha centrato l’obiettivo. Il giornalista Spencer Perry di Comicbook ha così descritto il film: "Superman di James Gunn ha un cast perfetto, trasuda stile nelle sue scene d’azione e ha un equilibrio che molti fan della DC aspettavano di vedere realizzato in un film live-action". Perfettamente d’accordo il portale IGN, che scrive: "Superman è un reset cinematografico meravigliosamente divertente e sentito per l’Uomo d’Acciaio, e un ottimo nuovo inizio per l’universo DC sul grande schermo". C’è poi chi ha definito la pellicola diversa da ogni altro Superman visto finora, oltre che "epica, emozionante e la prova che l’Uomo d’Acciaio non è noioso", un aggettivo, peraltro, spesso associato al celebre personaggio dei fumetti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Superman di James Gunn è "un fumetto che prende vita"

Oltre alle recensioni, Superman di James Gunn ha già fatto il pieno anche di reazioni sul web, che hanno lo stesso tono entusiasta. Se il cast è generalmente definito ‘perfetto’, i maggiori complimenti vanno alla rappresentazione dell’eroe protagonista e al lavoro fatto dal regista. C’è chi infatti descrive il film come "un fumetto DC vivo e pulsante che prende vita", che riesce a fondere "l’eccentricità tipica di James Gunn con la serietà dei film di Donner". Il tono del film è un altro elemento su cui si pone spesso l’accento in queste prime recensioni. È, infatti, sottolineato come questo sia più leggero rispetto al suo celebre predecessore L’Uomo d’Acciaio – che fu al tempo criticato proprio l’atmosfera dark e il tono un po’ troppo cupo -, ma al contempo sappia dare profondità a fatti e personaggi. E, soprattutto, abbia tanto cuore ed emozione.

Ricordiamo infine che Superman (di James Gunn) ha una durata di oltre due ore (129 minuti, per la precisione) e che da oggi, mercoledì 9 luglio 2025, è possibile vederlo in tutte le sale italiane.

Il ‘nuovo’ Superman supera l’Uomo d’Acciaio

Insomma, Superman di James Gunn parte alla grande, almeno stando alle prime recensioni del film. Basandoci proprio su queste, al momento in cui scriviamo, il film ha raggiunto 86% su Rotten Tomatoes, il che lo porta ad un punteggio maggiore del suo predecessore più di successo: L’Uomo d’Acciaio. È quindi chiaro che il nuovo universo DC, capitanato da James Gunn, esordisce col piede giusto; tuttavia, sarà il pubblico a dare il giudizio finale: il film sarà un successo anche al botteghino?

Nell’attesa di scoprirlo (e di vedere il film al cinema), ricordiamo che è possibile vedere L’Uomo d’Acciaio in streaming su Prime Video e Netflix (previo abbonamento), così come Batman v Superman: Dawn of Justice, disponibile anche su Now Tv. Superman Returns, film del 2006, è invece disponibile su Prime Video e Now TV.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche