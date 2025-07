Superman, la storia continua con due spin-off: l'idea bomba di James Gunn Con l'uscita del film Superman di James Gunn, spuntano indiscrezioni sul possibile arrivo di due spin-off legati a due personaggi del film

Il tanto atteso Superman di James Gunn è sbarcato da pochi giorni nei cinema, ma a quanto pare DC Studios sta già pensando di sviluppare due spin-off basati su personaggi secondari del film. The Wall Street Journal ha illustrato nel dettaglio alcuni dei progetti pensati da James Gunn per il franchise dell’Universo DC, e due di questi sarebbero legati a personaggi del film Superman. L’idea del regista sarebbe quella di sviluppare due spin-off legati a Mister Traffic e Jimmy Olsen. Il condizionale è tuttavia d’obbligo perché, al momento in cui scriviamo, si tratta soltanto di rumor.

I progetti futuri di James Gunn per l’Universo DC

Se gli spin-off su Mister Terrific e Jimmy Olsen prendessero davvero forma, si aggiungerebbero al lungo elenco dei programmi TV DCU attuali e futuri. Lo scorso anno, grazie all’uscita della serie animata Creature Commandos, ha preso il via la nuova strada tracciata da James Gunn. La seconda stagione di Peacemaker è inoltre prevista entro la fine dell’estate, mentre Lanterns e Paradise Lost sono già in lavorazione.

Ma ci sono molti altri progetti del DCU in arrivo, inclusi i lungometraggi Supergirl: Woman of Tomorrow e Clayface. Nonostante ciò, al momento non ci sono stati annunci ufficiali riguardo ad un possibile sequel di Superman. Gunn ha anticipato che sta scrivendo qualcosa che potrebbe o meno essere un semplice seguito, scatenando speculazioni su un possibile film su World’s Finest che accoppierebbe Superman con Batman. L’idea di puntare a degli spin-off su questi personaggi potrebbe rivelarsi di nuovo vincente. DC è d’altronde reduce dall’esperienza estremamente positiva riguardo Il Pinguino e Peacemaker.

Chi sono Mister Traffic e Jimmy Olsen

Ma chi sono e che ruoli hanno Mister Traffic e Jimmy Olsen nell’ultimo film di Superman? Entrambi possono essere considerati personaggi secondari rilevanti che si intrecciano alla doppia vita di Clark Kent. Il primo è esattamente un membro della Justice Gang, una squadra di supereroi finanziata da Maxwell Lord. Jimmy Olsen è, invece, uno degli amici e colleghi di Clark al Daily Planet. Se i rumor diventeranno realtà, sarà interessante scoprire come James Gunn riuscirà a dare loro una vita ‘indipendente’ sullo schermo.

