Matthew Perry, morto l'attore di friends e il medico rischia 40 anni di carcere: la confessione choc L'attore è stato trovato morto il 28 ottobre del 2023 nella sua vasca idromassaggio a Los Angeles: il presunto ruolo del medico

Arrivano importanti novità sul caso della morte dell’attore Matthew Perry, deceduto all’età di 54 anni il 28 ottobre 2023. Noto per aver interpretato Chandler Bing in Friends, è stato trovato morto nella sua vasca idromassaggio a Los Angeles. Da allora, ha avuto il via un’indagine che ha portato al suo medico californiano, il dottor Salvador Plasencia, poi accusato di aver somministrato alla star la ketamina nelle settimane precedenti la morte per overdose. La svolta nel caso è però arrivata nelle ultime ore, con la decisione dell’uomo di dichiararsi colpevole.

Matthew Perry, il medico rischia 40 anni di carcere per la sua morte: perché

Stando a quanto si apprende da una nota dei procuratori federali, il dottor Salvador Plasencia si dichiarerà colpevole di quattro capi d’imputazione per spaccio di ketamina , il che lo porta a rischiare oggi una pena massima di 40 anni di carcere. Nel processo sono d’altronde emersi altri particolari inquietanti. Nei messaggi di testo condivisi con i pubblici ministeri dal dottor Mark Chavez, un medico che si era già dichiarato colpevole nel caso, il dottor Plasencia ha definito Perry un "idiota" e si è chiesto quanto sarebbe stato disposto a pagare per i farmaci .

In altri documenti depositati per l'accordo di patteggiamento si legge che Plasencia ha iniettato ketamina a Perry a casa sua e nel parcheggio dell'Acquario di Long Beach. Ma non è tutto: il dottore avrebbe poi dato istruzioni all'assistente di Perry, che oggi è tra gli imputati, sul come somministrare il farmaco. Infine, vendeva fiale extra da tenere a casa. Il medico è ora uno dei cinque accusati di quella ritenuta una rete clandestina di spacciatori e professionisti sanitari che fornivano ketamina a Perry.

Un quadro davvero desolante quello emerso dal processo in corso, a cui si aggiunge oggi un nuovo tassello. Sta di fatto che, nonostante fosse ormai noto che Matthew Perry soffrisse da lunga data di dipendenza e depressione, la sua morte è stato un colpo durissimo per i fan, che oggi sperano che tutta la verità venga a galla per fare giustizia.

