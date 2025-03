Ilary Blasi incinta, ecco la prova (forse) definitiva: cosa ha fatto con Bastian Muller L’ex signora Totti è stata “pizzicata” dai paparazzi in un centro medico di Roma per un controllo insieme al compagno: le indiscrezioni aumentano

Ilary Blasi e Bastian Müller saranno genitori? Ormai da tempo si rincorrono sempre più voci riguardo la nuova (e presunta) gravidanza dell’ex signora Totti; le indiscrezioni si sono intensificate dopo la diffusione di alcuni scatti sull’ultimo numero di Chi. La coppia è stata infatti paparazzata in un centro medico di Roma dove – stando ai rumor – si sarebbe recata per un controllo. È in arrivo un bebé? Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Ilary Blasi e Bastian Müller in ospedale: l’indizio sulla gravidanza

Archiviata la rottura con Francesco Totti (e la denuncia per abbandono di minore), Ilary Blasi sta vivendo una vera e propria rinascita sia personale che professionale. Dopo avere condotto Battiti Live la scorsa estate, infatti, la conduttrice si sta preparando per la sua nuova avventura televisiva (ad aprile sarà al timone del nuovo reality show The Couple, in onda su Canale 5 al termine della 18esima edizione del Grande Fratello) e ha ricaricato le batterie con una vacanza alle Maldive insieme alla figlia Chanel. Rientrata a Roma, però, è esploso nuovamente il gossip riguardo la sua presunta gravidanza.

La storia d’amore con Bastian Müller procede a gonfie vele ormai da anni e continuano a rincorrersi voci e ipotesi sulla nuova gravidanza di Ilary. Dimenticato il divorzio con Francesco Totti e la guerra in tribunale i due sono sembrati sempre più uniti anche nella nuova docuserie Netflix dedicata alla conduttrice, Ilary, e le indiscrezioni sul bebè in arrivo non hanno fatto altro che moltiplicarsi.

Nell’ultimo numero di Oggi, inoltre, è spuntata una nuova foto che potrebbe rappresentare un indizio fondamentale in questo senso. Il motivo? Ilary Blasi e Bastian Müller sono stati "pizzicati" dai paparazzi del magazine di Andrea Biavardi in un noto centro medico di Roma, dove sono accorpati più ambulatori specializzati tra cui diagnostica, ostetricia e dermatologia. "Dolce attesa oppure un controllo?" incalza il settimanale, lanciando nuovamente il rumor sulla presunta gravidanza di Ilary.

Al momento, ovviamente, non ci sono ancora né conferme né smentite. Ilary potrebbe essere veramente in dolce attesa? Le indiscrezioni, come detto, non si sono mai fermate fin dall’estate scorsa, quando l’ex letterina nascose un "pancino sospetto". Quel che è certo è che la coppia è sempre più affiatata e ormai da tempo di mormora di una presunta gravidanza, anche e soprattutto dopo la fine delle tensioni con Francesco Totti.

