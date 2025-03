Ilary Blasi in vacanza con Chanel Totti alle Maldive, gli hater si scatenano: polemiche e critiche La figlia di Francesco Totti è stata presa di mira da alcuni hater per le foto ai tropici sui social, tra critiche al fisico e alla sua vita: “A scuola non va?”

Chanel Totti finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, è finita nel mirino di alcuni hater a causa delle sue ultime foto condivise sui social. La giovane si trova alle Maldive – in vacanza con la madre – in pieno periodo scolastico, ma tra i commenti le critiche sono state rivolte anche (se non soprattutto) al suo fisico. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Chanel Totti in vacanza con la mamma Ilary Blasi: le critiche

Dopo aver trascorso l’inizio del nuovo anno (insieme al papà Francesco e a Noemi Bocchi) ai Caraibi e la ‘fuga’ ad Amsterdam dello scorso febbraio, Chanel Totti sia è concessa una nuova vacanza. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è finita rapidamente al centro di tantissime critiche, soprattutto sui social. La giovane ha infatti postato alcuni scatti della sua villeggiatura da sogno nella suggestiva cornice tropicale delle Maldive insieme alla mamma Ilary, con la quale è sempre più inseparabile. Le foto condivise su Instagram – come prevedibile- hanno però suscitato un’infinità di polemiche, tra chi ha criticato la madre ("Falla studiare, le stati insegnando il nulla come mamma") e soprattutto la decisione di prendersi una vacanza in pieno periodo scolastico: "A scuola non va?", "Le voglio anch’io le gite scolastiche così", "Per chi non fa un ca**o come te tutte le ore del giorno" etc. si legge sui social.

La polemica degli hater: il fisico e la somiglianza con la madre

Tra i commenti malevoli sotto gli ultimi post pubblicati su Instagram da Chanel Totti – come anticipato – ci sono anche e soprattutto critiche all’aspetto fisico della figlia di Ilary Blasi. La ragazza è stata infatti presa si mira per il suo look ‘adulto’ e molto simile proprio a quello dell’ex letterina. "Sembra molto più grande", "Tale madre, tale figlia… povera Italia", "Peggio della madre", "Ha l’età tra i 40-45 anni", si legge sul profilo della giovane, dove non mancano anche attacchi al cambio di colore dei suoi capelli così come al suo fisico: "Meno filtri e Photoshop". Non è la prima volta, sfortunatamente, che Chanel – ancora minorenne – si ritrova al centro di attacchi e di hating da parte dei leoni da tastiera, che non perdono l’occasione per riversare la loro frustrazione contro una ragazza che, in fonda, non fa niente di male.

