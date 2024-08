Ilary Blasi, altro che crisi con Bastian: vacanze di coppia con gravidanza in vista. Perché L’ex signora Totti sta trascorrendo le vacanze al mare con Müller, ma negli ultimi scatti diffusi da Diva e Donna spuntano degli indizi sospetti: la situazione

Ilary Blasi mette fine alle voci di crisi con Bastian Müller e non solo. Negli ultimi tempi (e in particolare dopo il viaggio in solitaria a Tokyo dell’ex signora Totti) si era parlato con sempre più insistenza di una possibile crisi tra i due ma, a quanto pare, la storia d’amore prosegue a gonfie vele. Stando a quanto ipotizzato da Diva e Donna, infatti, alcuni indizi potrebbero addirittura far pensare a una gravidanza all’orizzonte. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Ilary Blasi e Bastian in vacanza insieme

Conclusa la cavalcata al timone di Battiti Live (con ascolti più che convincenti) al fianco di Alvin, Ilary Blasi si sta godendo le vacanze per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni televisivi (nonostante La Talpa navighi ancora in alto mare e il ruolo di conduttrice sembrerebbe essere ormai di Diletta Leoota). La conduttrice ha allontanato definitivamente le voci di crisi con Bastian Müller, alimentate anche e soprattutto dal suo recente viaggio in solitaria a Tokyo: tra i due, infatti, non ci sarebbero tensioni, anzi. La coppia si trova al mare e sta trascorrendo insieme l’estate in Grecia tra tintarella e bagni, in attesa della prossima stagione.

L’indizio di gravidanza

Come mostrato dalle foto diffuse dall’ultimo numero di Diva e Donna, Ilary Blasi e Bastian Müller sono stati sorpresi dai paparazzi in Grecia in atteggiamenti intimi, a testimoniare l’amore più solido che mai dopo poco più di un anno di relazione, ma non solo. Stando a quanto ipotizzato dal magazine, infatti, alcuni indizi potrebbero addirittura far pensare a una gravidanza in vista per la coppia. Il settimanale parla infatti di un "pancino" sospetto, che ai più curiosi suggerirebbe l’arrivo di un bebè. Naturalmente si potrebbe trattare anche di un semplice gonfiore o, più probabilmente, di un semplice gioco di prospettive. L’ex signora Totti, infatti, è stata "pizzicata" dai fotografi in posizioni che ultimamente sta "nascondendo" su Instagram, quasi a nascondere questo tipo di indizi. L’amore tra Ilary e Bastian sta per essere coronato dalla nascita di un figlio? Al momento non ci sono né conferme né smentite, ma l’idea di allargare la famiglia potrebbe essere più vicina del previsto per la coppia, che potrebbe presto celebrare il proprio amore con una lieta notizia.

