Ilary Blasi, senza tv diventa star su TikTok (e fa il botto): “Posso far vedere cose zozze” Rimasta senza programmi (e tra voci di rottura in Mediaset), la conduttrice ha aperto un nuovo profilo social raggiungendo subito più di 2 milioni di views

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ilary Blasi si reinventa sui social. La conduttrice romana – ormai da mesi lontana dalla tv – ha deciso di sbarcare su TikTok. Nella giornata di ieri lunedì 16 dicembre, infatti, Ilary ha aperto un nuovo profilo sul social cinese e ha pubblicato il suo primo video, che ha raggiunto subito più di 2 milioni di visualizzazioni. Scopriamo tutti i dettagli.

Ilary Blasi sbarca su TikTok

Già seguitissima su Instagram (dove vanta 2,3 milioni di follower), Ilary Blasi ha deciso di aprire un profilo anche su TikTok e ampliare il suo raggio d’azione social. Nella giornata di ieri lunedì 16 dicembre – come detto – la conduttrice romana è sbarcata su sul social cinese, dove ha subito fatto il ‘botto’ a livello di numeri. "Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa. Ok, da oggi sono su TikTok. E voi direte ‘sti ca**i’… e avete ragione" ha spiegato Ilary nel suo primo video (che ha raggiunto più di 2 milioni di views in nemmeno 24 ore) con la sua tipica leggerezza e, soprattutto, autoironia.

"Allora io non sono capace di usarlo quindi aiutatemi voi: scrivetemi cosa volete vedere. Vi posso fare vedere cose zozze, cose simpatiche… non lo so, scrivete" ha scherzato Ilary Blasi, chiamando a raccolta i suoi fan anche su TikTok e aggiungendo nella didascalia del video: "Ninete balletti (e niente cose zozze". Il profilo ha ovviamente ottenuto subito la famosa ‘spunta blu’ degli account ufficiali e il video ha elettrizzato molti follower (già più di 70mila) con la contagiosa simpatia della conduttrice: "Grande Ilary! Sei troppo simpatica", "Fantastico", "Sei la meglio", "Aspettavo questo momento da una vita", etc. si legge tra i commenti più gettonati.

Il ritorno in tv di Ilary

Nella sezione commenti al primo video su TikTok di Ilary Blasi, tuttavia, non manca chi chiede a gran voce un ritorno in tv della conduttrice: "Torna in tv con la tua simpatia", "Ti prego torna in tv ci manchi", "Molto simpatica e merita un programma" e tanti altri. Ilary non è presente sul piccolo schermo dalla scorsa estate (quando guidò Battiti Live dopo aver ‘perso’ L’Isola dei Famosi) e le voci di rottura con Mediaset e Pier Silvio Berlusconi si stanno intensificando di settimana in settimana. La conduttrice, intanto, si gode la sua nuova vita al fianco di Bastian Müller con i suoi figli e sbarcherà prossimamente su Netflix con la nuova serie Ilary, e chissà che il profilo TikTok non si riveli un nuovo fenomeno per la sua carriera.

