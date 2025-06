Chanel Totti, il nuovo lavoro ‘da vip’ dopo la maturità: cosa fa adesso la figlia di Ilary Blasi La secondogenita del 'Pupone' e della conduttrice, appena uscita da scuola, si è subito lanciata nella sua più grande passione. Che ormai è già un vero lavoro. Ecco i dettagli.

Conclusa da poco la maturità, Chanel Totti si è già lanciata a capofitto nella sua prima esperienza lavorativa. La figlia secondogenita di Ilary Blasi, infatti, che ha passato anni a costruirsi un seguito notevole sui social, è ufficialmente diventata un’influencer a tutti gli effetti. Lo dimostra il suo ultimo post Instagram, con tanto di stories correlate, dove Chanel ha sponsorizzato una nota marca di profumi. E pare che questo sia solo l’inizio. Mentre mamma Ilary, dal canto suo, professa orgoglio ma vorrebbe per Chanel anche una strada ‘alternativa’. Ecco di seguito tutti i particolari.

Chanel Totti, il nuovo lavoro ‘da vip’ dopo la maturità

Chanel Totti, da poco 18enne e diplomata, si sta muovendo a passi da gigante nel dorato mondo del lavoro online. È infatti diventata un’influencer a tempo pieno, potendo fare affidamento su una base già enorme di fan – oltre 600 mila solo su Instagram, per non parlare di TikTok. La mossa di Chanel pare evidente, se si vanno a spulciare i suoi ultimissimi post. Ad esempio il reel che la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha condiviso, per sponsorizzare un noto brand di profumi. Con tanto di look ad hoc, abbinati a ognuna delle quattro fragranze esistenti. Nel video-pubblicità, vediamo una spigliatissima Chanel mentre si spruzza il profumo addosso, e cambia vestiti tra un’inquadratura e l’altra.

Poi si aggiungono i post nelle storie Instagram, da provetta influencer. Qui Chanel parla a lungo, descrivendo per filo e per segno le fragranze da pubblicizzare. E anche in questo caso la convinzione e determinazione della giovane di casa Totti appaiono evidenti. Segno che Chanel, davvero, ha scelto per sé il percorso lavorativo che sentiva più vicino alle sue corde.

Nel frattempo, pare che la secondogenita di Ilary abbia fatto progressi enormi anche in termini di management. Dato che sembra collaborare con la famosa M&M consulting, società di consulenza aziendale e di comunicazione, che ha collaborato con personalità dello spettacolo del calibro di Belen e Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi, Francesco Monte, Zoe Cristofoli. Ma anche Elisabetta Gregoraci, Cristina Buccino e Giorgia Palmas. Insomma, una compagnia di tutto rispetto.

Le parole di Ilary Blasi sul futuro di Chanel

Quanto a mamma Ilary, la conduttrice pare orgogliosa del nuovo percorso di Chanel. Anche se ha confessato, in un’intervista di qualche mese fa nel podcast ‘Passa dal BSMT’, di Gianluca Gazzoli, cosa ne pensa davvero del futuro della figlia. "A mia figlia Chanel piacciono molto i social", ha spiegato la Blasi, "ma solo i social, non la televisione. Non mi ha mai parlato di televisione, più ambito social. Dopo il diploma vorrei che continuasse (a studiare, ndr) e abbinare, se le piace lavorare con i social, insomma. Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno…".

Resta da vedere, adesso, se la giovane Chanel avrà davvero voglia di seguire i consigli di mamma Ilary Blasi. Perché le luci della ribalta social sono potenti. E non sempre la volontà è abbastanza forte, per coniugare studio e lavoro a questa età.

