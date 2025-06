Chanel dà buca alla cresima della figlia di Noemi Bocchi, il video virale di Totti: "Non è stato costretto" Al party esclusivo di Sofia Caucci assenti Chanel e Cristian Totti. Francesco, invece, conquista TikTok con un balletto tenerissimo con la figlia Isabel e la festeggiata.

Nel cuore di Roma, sulla terrazza esclusiva dell’Hotel Bulgari, Noemi Bocchi ha organizzato una festa che non poteva passare inosservata: la cresima della figlia Sofia, 15 anni, nata dal suo precedente matrimonio con Mario Caucci. Un evento di alta classe, curato nei minimi dettagli, che ha subito catalizzato l’attenzione mediatica per la presenza di Francesco Totti, compagno di Noemi e protagonista indiscusso delle cronache di gossip degli ultimi anni a causa del suo divorzio burrascoso da Ilary Blasi.

Totti con Isabel alla cresima di Sofia, la figlia di Noemi Bocchi

L’ex 10 della Roma non ha voluto mancare all’appuntamento: accanto a Noemi, sua compagna da tempo, e alla piccola Isabel, la figlia più giovane nata dall’ex matrimonio con Ilary Blasi, si è mostrato attivo e partecipe. Una scelta che parla chiaro: nonostante le tensioni e i riflettori sempre puntati sulla sua vita privata, Totti conferma di voler mantenere un ruolo di padre ‘acquisito’, soprattutto nei momenti importanti della vita dei figli di Noemi.

Le assenze "eccellenti" di Chanel e Cristian Totti (ma Melissa Conti c’è)

L’altra faccia della medaglia è rappresentata dalle assenze ‘rumorose’ di Chanel e Cristian, i figli maggiori di Totti e Ilary Blasi, che non si sono presentati alla cresima. Un vuoto che non è passato inosservato, anche se a compensarlo – seppur in modo parziale – c’era Melissa Monti, la fidanzata di Cristian, immortalata sorridente e affettuosa insieme a Sofia e Isabel. Tra lei e la festeggiata, d’altronde, c’è un legame che trascende la famiglia Totti: la 15enne Sofia infatti è sentimentalmente legata a Mirko Monti, fratello di Melissa.

Né Chanel né suo fratello hanno chiarito le motivazioni della loro assenza, ma non sono da escludere ragioni di tipo lavorativo. Cristian sta vivendo un momento difficile della sua carriera da calciatore e sta lavorando sodo per rimettersi in pista dopo alcuni anni difficili. La neo-diciottenne Chanel, invece, è ormai lanciatissima nella sua nuova carriera da influencer.

Il balletto social di Totti: il video virale su TikTok

Se la festa è stata ufficiale e composta, sui social Francesco Totti si è mostrato in una veste molto più rilassata e spontanea. Un video TikTok lo ritrae mentre prova a seguire il ritmo incalzante di Isabel e Sofia Caucci in un balletto diventato immediatamente virale sul social cinese. L’ex campione giallorosso – come sottolinea ironicamente Sofia con la didascalia "Tornati più forti di prima, con lui che palesemente ‘non’ è stato costretto" – appare abbastanza impacciato, tutt’altra roba rispetto a quando ‘danzava’ sul campo da calcio facendo impazzire palla al piede i difensori avversari. Ma forse proprio questa spontaneità ha fatto breccia nel cuore degli utenti, che hanno trasformato il video in uno dei trend social del momento in Italia.

