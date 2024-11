Ilary Blasi pronta a dire addio alla villa di Totti: nuova vita con Bastian Muller. L'indiscrezione Secondo le ultime indiscrezioni pare che la conduttrice voglia lasciare definitivamente la casa all’Eur per iniziare una convivenza con il nuovo compagno.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Mentre il travagliato divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua (con tanto di denunce e molti dettagli ancora da definire) pare che la conduttrice stia per prendere una decisione molto importante per ciò che riguarda la sua vita privata. Lei e Bastian Muller stanno insieme ormai da diverso tempo e la loro relazione continua ad andare a gonfie vele. Per questo, secondo gli ultimi rumors, la Blasi sarebbe pronta a lasciare la villa di Roma nella quale ha vissuto con Francesco Totti (e nella quale vive tuttora con i figli) per cercare una nuova casa con il compagno e andare finalmente a convivere: scopriamo di più.

Ilary Blasi pronta a lasciare la villa all’Eur: l’indiscrezione

Ebbene sì, dopo oltre due anni di relazione, che spesso gli ha visti dividersi tra Roma e Francoforte, pare proprio che Ilary Blasi e Bastian Muller siano pronti a fare un grande passo: andare a convivere. "Con il passare del tempo la presenza di Bastian è diventata sempre più costante e adesso la coppia vorrebbe cercare una casa (che non è quella dove Ilary vive ora, che ha condiviso con Totti e che farà parte di un eventuale accordo di divorzio) per iniziare una nuova vita insieme", si legge tra le pagine di Diva e Donna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In altre parole, Bastian sarebbe pronto a traslocare una volta per tutte in Italia e Ilary sarebbe pronta, a sua volta, a lasciare definitivamente la famosa (e costosa) villa all’Eur, nella quale ha vissuto per tantissimi anni, per cercare una nuova casa con lui. D’altronde, anche di recente si è parlato della richiesta di un assegno di mantenimento più cospicuo da parte di Ilary Blasi proprio per le grandi spese della famosa villa all’Eur, tanto bella e imponente quanto impegnativa dal punto di vista economico. Senza contare che in quella villa la conduttrice ha vissuto tantissimo tempo proprio con l’ex marito. Tutto porta dunque a pensare che trasferirsi in un’altra casa per ricominciare una nuova vita possa essere effettivamente la scelta migliore.

Divorzio Totti-Blasi: una guerra ancora in corso

In tutto ciò è bene ricordare che il procedimento (o forse sarebbe meglio dire la guerra) di divorzio non è ancora giunto al termine. Se fino a poco tempo fa sembrava che la sentenza potesse arrivare in tempi brevi, visti gli ultimi sviluppi le tempistiche potrebbero allungarsi ancora. Tra denunce, scontri e dettagli sui quali i due ex coniugi non sono ancora riusciti a trovare un accordo, la fine di questa guerra alla Mr. e Mrs. Smith sembra ancora molto lontana.

Guida TV

Don Bosco Rai Premium 05:10

Potrebbe interessarti anche