Tutte le serie Netflix delle feste natalizie: dal ritorno di Squid Game alla vita segreta di Ilary Blasi Dalle serie thriller di indagini come Missing You, al ritorno di una delle serie più amate della piattaforma Netflix, nonché fenomeno culturale coreano

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Pronti a godervi le feste? Se è un po’ di pace e tranquillità che cercate da questi giorni natalizi, non potete lasciarvi trasportate nel mondo delle serie Netflix. Se pensate di ritrovarvi a vedere le classiche uscite che celebrano il Natale in ogni salsa, la piattaforma streaming vi sorprenderà: dai documentari come Jerry Springer: Fights, Camera, Action, sulla storia di uno dei più grandi talk show degli anni ’90, fino ai reality di successo stranieri come Selling The City, che racconta la storia degli immobiliaristi della Grande Mela. A proposito di reality, non dimentichiamoci che esattamente al termine delle festività arriverà Ilary, la serie che scimmiotta Al passo con le kardashian, in chiave Blasi: raccontando il dietro le quinte della vita della celebre conduttrice nostrana. Se sono invece le serie che cercate, non potrete assolutamente lasciarvi scappare la seconda stagione del fenomeno culturale del 2021: Squid Game, con il nostro celebre "456", che torna per affrontare ancora una volta i sadici giochi del Sud Corea.

Ecco quindi tutti in video tutti i consigli di visione di Libero Magazine per queste festività. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche