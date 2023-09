Ilary Blasi, il pericolo è (quasi) scampato: non sarà cacciata da Mediaset Il futuro della conduttrice, data ormai per esclusa dai palinsesti, potrebbe essere più roseo di quanto ci si aspettasse: ecco le ultime novità.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Quello che si è da poco lasciata alle spalle è stato un anno a dir poco turbolento per Ilary Blasi. Dopo la separazione ufficiale da Francesco Totti, annunciata a luglio 2022, la conduttrice ha poi dovuto fare i conti con un’edizione tutt’altro che soddisfacente dell’Isola dei Famosi. Al termine del reality show, si sono sollevate innumerevoli voci secondo le quali l’ad Piersilvio Berlusconi stesse pensando di cacciarla da Mediaset, così come è avvenuto con altri volti noti quali Barbara D’Urso o Belen Rodriguez. Ora, però, Dagospia è tornato a parlare del destino della conduttrice, che potrebbe essere più roseo di quanto ci aspettassimo.

Ilary Blasi, le novità sul suo futuro a Mediaset

Nelle ultime settimane, e soprattutto dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024, si è molto parlato del destino di Ilary Blasi. Sono in molti, infatti, a pensare che per lei non ci sia più spazio nell’azienda di Piersilvio Berlusconi, e che sia prossima ad essere cacciata. Oggi, invece, Giuseppe Candela ha lanciato l’ennesimo scoop su Dagospia, secondo il quale la conduttrice potrebbe invece tornare sul piccolo schermo. Il suo futuro dipende, a quanto pare, dalla prossima stagione dell’Isola dei Famosi: visto lo scarso successo ottenuto dall’ultima edizione, l’amministratore delegato si è più volte detto dubbioso sulla possibilità o meno di realizzarne un’altra. L’ipotesi più accreditata, almeno finora, era quella di mettere in pausa il reality show, almeno per quest’anno, per poi ripensarci nei prossimi anni. Tuttavia, secondo il blog di Roberto d’Agostino, "la campagna, cavalcata con forza anche da testate di primo piano, in realtà assume toni più netti e disastrosi rispetto alla realtà dei fatti. Ilary Blasi non è Barbara D’Urso e nemmeno Belen Rodriguez, non è un nome inviso all’azienda".

Piersilvio Berlusconi potrebbe dunque averci ripensato, e avere in serbo una nuova edizione dell‘Isola dei Famosi anche per la stagione 2023/2024, che potrebbe affidare proprio a Ilary Blasi. Ora, dunque, l’ipotesi è che l’ad possa dare vita ad una versione riveduta e corretta del reality show, così come è accaduto per il Grande Fratello, con un maggiore controllo sul cast e sui contenuti del programma per seguire la nuova linea anti-trash di Mediaset. Per il momento, comunque, non ci sono certezze per quanto riguarda il futuro di Ilary Blasi in televisione, anche se secondo le ultime indiscrezioni appare piuttosto improbabile che possa subire lo stesso destino delle sue colleghe. Non ci resta che restare a guardare cosa accadrà nei prossimi mesi.

Potrebbe interessarti anche