Chiara Giallonardo mamma a 46 anni, la gravidanza ‘segreta’ svelata a La Volta Buona: “È stato un miracolo, ecco perché” La conduttrice romana di Linea Verde ha rivelato a Caterina Balivo di aspettare il suo primo figlio e di essere già al settimo mese: "C'era paura, non è stato facile".

Chiara Giallonardo stupisce tutti. Ospite a La Volta Buona nella puntata di oggi venerdì 23 maggio 2025, infatti, la conduttrice romana ha annunciato la sua gravidanza. Dopo la proposta di matrimonio a sorpresa a Ilaria Galassi, il salotto del daytime pomeridiano di Caterina Balivo su Rai 1 è diventato nuovamente la vetrina di liete notizie: a 46 anni Chiara è rimasta incinta e, già al settimo mese, aspetta la nascita del primo figlio, vero e proprio coronamento di un sogno (tenuto nascosto fino a oggi). Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Chiara Giallonardo incinta: il racconto della gravidanza ‘segreta’

"Nascerà ad agosto e potrebbe vedere la luce nel giorno del mio compleanno". Chiara Giallonardo ha stupito ed emozionato l’intero studio de La Volta Buona nella puntata di oggi venerdì 23 maggio 2025 del salotto di Caterina Balivo. La conduttrice romana classe 1979 ha anche svelato il sesso del bebè ("È una femminuccia) e ha ammesso: "Ovviamente è un’emozione pazzesca". Come raccontato a Caterina Balivo e agli altri ospiti su Rai 1, Chiara è rimasta incinta a 46 anni, riuscendo così a coronare il suo sogno nel cassetto.

"Per dieci anni sono stata in giro per il mondo per Linea Verde, non era il momento giusto per un figlio. Poi, bisogna anche trovare la persona giusta e ora l’ho trovata" ha raccontato Chiara Giallonardo, facendo naturalmente riferimento al compagno Carlo, con il quale ha deciso di tenere segreta la gravidanza fino a oggi per prudenza: "Abbiamo tenuto protetta questa gravidanza, quando sei grande è tutto molto delicato; ormai siamo al settimo mese quindi è tutto a posto. É una bella sorpresa, l’ho detto qui a Rai 1 che considero la mia famiglia. Non è stato facile, ci provavamo da un po’; quando si rimane scottati emerge la paura…". Poi il racconto del ‘miracolo’: "È stato un miracolo tanto atteso nel mio caso, la vita spesso ti porta a non avere subito il momento esatto per diventare genitore".

Nata il 28 agosto, Chiara Giallonardo potrebbe partorire nel giorno del suo 47esimo compleanno, come rivelato a Caterina Balivo. "Potrebbe nascere nel giorno del mio compleanno, cosa che spero" ha spiegato l’ex conduttrice di Linea Verde Orizzonti e Estate, che a La Volta Buona ha parlato anche dei suoi sette mesi di gravidanza: "Ultimamente i miei momenti preferiti sono quelli di relax, mi tocco la pancia, sento la bimba che si muove, è un dono meraviglioso che ti fa la vita. Forse mi mancherà la pancia, è un miracolo". Ancora non ci sono certezze neanche riguardo il nome del bebè: "Siamo in dubbio sul nome, se fosse stato maschio si sarebbe chiamato come il mio papà".

