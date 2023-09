Il Gf spagnolo annuncia: Oriana ha abbandonato, lei e Daniele sul piede di guerra Si scatena una battaglia (forse anche legale) tra il Gran Hermano Vip e Oriana e Daniele. L'uscita della influencer dalla trasmissione ha scatenato un polverone

L’ingresso di Oriana Marzoli nella casa del Gran Hermano Vip risale a solo un paio di settimane fa. Ma fin da subito l’influencer ha ammesso di non riuscire a gestire la distanza dal fidanzato, motivo per cui gli autori le hanno fatto trovare Daniele Dal Moro in casa, costringendola però a fare una scelta molto difficile e giudicata da molti fuori luogo: 3 minuti con il compagno in cambio di 12.000€ tagliati dal montepremi del vincitore. Oriana ha cominciato a piangere, ma poi ha rinunciato, non reputava giusto fare questo ai suoi coinquilini. In questi giorni la bella Oriana ha però continuato a piangere a causa del distacco da Daniele, diventando meno gentile nei confronti degli autori e dei loro pessimi piani. Quindi negli ultimi giorni Daniele Dal Moro ha deciso di aprirsi col pubblico su Instagram, accusando anche il programma di essere stato molto scortese nei confronti di Oriana, e ovviamente di non essere stato chiaro sulle dinamiche dell’incontro. Ma qualcosa per Oriana è cambiato.

Oriana esce dal programma

Evidentemente per la ragazza la situazione in casa sarebbe diventata davvero insostenibile, tanto da farle decidere di abbandonare la trasmissione per tornare dal suo innamorato. Questo è quanto si è potuto dedurre dal reality, dal momento che la ragazza è entrata in confessionale senza più uscirne. A quel punto la voce di un autore si è fatta sentire: "Oriana ha abbandonato il gioco", lasciando tutti gli inquilini della casa assolutamente senza parole. Che la ragazza sia uscita sia uscita è fuori dubbio. Quel che non è sicuro è il perché, dal momento che non ci sono riprese a provare quanto detto dagli autori. Infatti da parte di Oriana e Daniele si è aperta una vera e propria guerra di smentite.

La versione di Oriana e Daniele

L’influencer non ci sta a sentirsi dire di essere stata lei ad abbandonare, e quindi risponde per i toni al programma, esponendo la sua idea: "Smentisco categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi notizia ufficiale o non ufficiale che affermi che io abbia abbandonato è falsa. Presto si saprà la verità, per la quale mi riservo il diritto di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower per il supporto. Non vi avrei mai delusi." Ci sarebbe da sottolineare che la modella avrebbe già un precedente in tal senso. Oriana infatti, aveva già partecipato al Gran Hermano spagnolo, abbandonando il gioco dopo pochi giorni. Rientrata nel programma alcune settimane fa aveva quindi dichiarato: "Questa volta non lascio il reality, voglio vincere. Andrò fino in fondo". Non si fa attendere neanche Daniele, che sotto un posto del programma su Instagram scrive: "La verità verrà fuori. Però vediamo ora che Oriana non c’è di cosa parlerete in quel circo. Chiaramente sempre di Oriana".

