Anche per Valentina Vignali, cestista e influencer, il grande giorno è arrivato. Il compagno Fabio Stefanini le ha chiesto ufficialmente di sposarla, come ha mostrato la stessa Vignali in un recente video social. I due erano stati insieme da adolescenti, per poi perdersi di vista negli anni successivi. Ma un secondo colpo di fulmine li ha riavvicinati. E adesso Valentina, con un post letteralmente strappalacrime, ha espresso tutta la sua gioia per la proposta appena ricevuta. Mentre il video della scena è già diventato virale online. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Valentina Vignali, il video social (dolcissimo) della proposta di matrimonio

Pochi secondi, un campo da basket, e due persone al centro. Da una parte Valentina Vignali, commossa. Dall’altra il compagno Fabio Stefanini, inginocchiato nell’atto di fare la fatidica proposta. Questo è il video che la stessa Vignali ha condiviso su Instagram, comunicando poi la notizia del fidanzamento ufficiale anche nelle sue storie, con una frase euforica: "Devo dirvi una cosa…io e Fabio di sposiamo!!!!".

L’ex Grande Fratello Vip ha sorpreso così i suoi fan, con tanto di lungo messaggio, sotto la clip della proposta, che ha davvero intenerito il web. "Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini", ha esordito la Vignali, "e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati". E ancora: "Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie…sì, lo voglio. Per sempre".

La storia d’amore tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini

L’amore tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini è iniziato nel 2011, quando l’influencer e cestista aveva solo 19 anni. "La prima volta che l’ho visto eravamo in treno", aveva raccontato in un video Valentina, "l’ho notato subito, è stata una sorta di colpo di fulmine ma non ho avuto assolutamente il coraggio di chiedergli il nome o di presentarmi". Poi, però, "l’ho cercato su Facebook, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo messi insieme. Quei 2 anni in cui siamo stati insieme furono abbastanza pazzi. Eravamo appena maggiorenni, non avevamo la macchina, dovevamo fare sempre avanti e indietro con il treno. Piccole pazzie che fai quando sei innamorato".

Come spesso accade nelle storie adolescenziali, i due si sono poi allontanati. Ognuno ha proseguito con la sua vita, che per Valentina ha significato anche tanta notorietà e un seguito clamoroso sui social. Finché l’anno scorso non è riscoccata la scintilla. Come un secondo colpo di fulmine. E adesso la coppia si prepara ufficialmente al grande passo.

