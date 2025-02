'Miss Fallaci' con Miriam Leone: quante puntate sono, quando finisce, anticipazioni Stasera – 18 febbraio – su Rai1 debutta la miniserie dedicata a Oriana Fallaci (interpretata da Miriam Leone): ecco le anticipazioni e il calendario completo.

Miss Fallaci è la nuova miniserie di Rai 1 che riporta sullo schermo la figura di Oriana Fallaci, una delle più iconiche giornaliste italiane. La serie, diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, punta a raccontare non solo la sua carriera ma anche gli aspetti più intimi e meno noti della sua vita. Un progetto ambizioso, con un taglio internazionale, che segue i primi passi della giovane Oriana nel mondo del giornalismo alla fine degli anni ’50. La protagonista, interpretata da Miriam Leone (recentemente protagonista al Festival 2025), si cala con intensità nel ruolo di una donna che ha sempre lottato per la libertà e la verità, spesso sfidando un ambiente dominato dagli uomini. Ecco le anticipazioni

Miss Fallaci, trama e anticipazioni prima puntata della miniserie con Miriam Leone

Con una ricostruzione storica accurata e una narrazione che alterna momenti di forte drammaticità a scene più intime, Miss Fallaci si preannuncia come un omaggio appassionato alla giornalista fiorentina. La serie non si limita a raccontare il mito della Fallaci, ma ne esplora anche le fragilità, rendendo giustizia a una donna che ha segnato la storia del giornalismo italiano e internazionale.

Dopo essere stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023, la serie arriva finalmente in prima serata per offrire al pubblico un ritratto vivido della giovane Fallaci. La trama si concentra sugli anni in cui Oriana si trovava agli inizi della sua carriera, cercando di farsi strada in un mondo che le offriva poche opportunità. La serie mostrerà il suo primo viaggio negli Stati Uniti, un’esperienza che segnerà profondamente il suo stile giornalistico e la sua visione del mondo. Tra sfide personali e professionali, il pubblico scoprirà una Fallaci appassionata, coraggiosa e determinata a far sentire la propria voce in un’epoca in cui le donne dovevano lottare il doppio per essere ascoltate. Il racconto metterà in luce anche la sua relazione intensa e travagliata con il collega Alfredo Pieroni, un legame che influenzerà profondamente il suo percorso umano e professionale.

Miss Fallaci su Rai 1, quante puntate sono e quando finisce

Le puntate di Miss Fallaci sono otto. Saranno trasmesse su Rai 1 in quattro prime serate a partire da oggi martedì 18 febbraio. Il calendario della fiction sarà così organizzato (salvo cambiamenti della programmazione):

Prima puntata – 18 febbraio 2025

Seconda puntata – 25 febbraio 2025

Terza puntata – 4 marzo 2025

Quarta puntata – 11 marzo 2025

La miniserie debutta su Rai 1 oggi, il 19 febbraio 2024 e si sviluppa in quattro serate, per un totale di otto episodi.

Cast e personaggi

Oltre a Miriam Leone, che si trasforma in una convincente Oriana Fallaci, il cast della serie include un gruppo di attori di grande talento. Maurizio Lastrico interpreta Alfredo Pieroni, il giornalista con cui Oriana vive una relazione complessa e tormentata. Francesca Agostini veste i panni di Giovanna Corsi, mentre Jóhannes Jóhannesson interpreta il leggendario Orson Welles. Ken Duken presta il volto ad Albert Gordon, mentre Rosanna Gentili e Giordano De Plano interpretano rispettivamente Tosca e Edoardo Fallaci, i genitori della protagonista. Completano il cast Francesco Colella nel ruolo di Alfredo Battistini e Leonardo Lidi in quello di Carlo Morganti.

Chi era Oriana Fallaci: la lotta partigiana, il marito greco e l’Islam

Oriana Fallaci (1929-2006) è stata una giornalista e scrittrice italiana di fama mondiale. Nata a Firenze, partecipò alla Resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Conosciuta per le sue interviste incisive a leader mondiali e per i suoi reportage di guerra, ha scritto numerosi libri, tra cui "Lettera a un bambino mai nato" e "Un uomo". Le sue posizioni dure contro l’Islam dopo l’11 settembre 2001 hanno suscitato molte polemiche. Oriana Fallaci ha sposato Alexandros Panagulis, un politico greco condannato nel 1968 al carcere dopo aver tentato senza successo di uccidere il dittatore greco Georgios Papadopoulos. Suo marito è morto nel 1976 in un incidente stradale, anche se Oriana è sempre stata convinta che si fosse trattato di un omicidio. La sua carriera e la sua vita privata sono state segnate da coraggio e passione

