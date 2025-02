Oriana Fallaci, chi era il compagno Alekos Panagulis. La morte sospetta, il tentato suicidio, la tragedia del figlio mai nato La Rai trasmetterà stasera in prima serata Miss Fallaci, la serie su Oriana Fallaci con Miriam Leone: chi era il compagno rivoluzionario greco della giornalista.

Stasera va in onda la prima puntata di Miss Fallaci alle 21:30 su Rai 1: nella fiction Miriam Leone veste i panni di una delle più influenti giornaliste di sempre, Oriana Fallaci. Quest’ultima è stata insieme ad Alekos Panagulis, eroe della resistenza greca. La scrittrice ne ha parlato nel suo libro Un uomo, in cui descrive cosa voleva dire per lei essere appunto un vero uomo e l’amore della sua vita.

Oriana Fallaci, chi era chi era il compagno Alekos Panagulis: la prigione e la morte sospetta

Oriana Fallaci e Alekos Panagulis si conobbero il 23 agosto del 1973 quando lei arrivò ad Atene per intervistarlo. Il rivoluzionario era uscito il giorno prima dal carcere perché aveva scontato una pena di 5 anni a causa del tentato omicidio del dittatore Papadopoulos. Quando la giornalista lo incontrò, colui che sarebbe diventato il suo compagno si alzò e andò ad abbracciarla come se già la conoscesse. In effetti anni prima durante la permanenza in carcere lei gli aveva fatto compagnia con i suoi articoli. Ne seguirà un’intervista intensa in cui lui le racconta della prigionia, delle torture e la condanna a morte che poi non è avvenuta. Dopo tre anni però l’eroe greco perse davvero la vita in un incidente automobilistico, Fallaci ha sempre pensato che l’avessero ucciso in un attentato.

Il tentato suicidio e il "bambino mai nato"

Oriana Fallaci non ebbe figli ma nel 1958 abortì spontaneamente. Questo evento la segnò sia fisicamente che emotivamente tanto da portarla a tentare di togliersi la vita. La scrittrice e giornalista trasformò questa amara esperienza in un libro, dando alle stampe nel 1975 Lettera a un bambino mai nato. È un monologo di una donna che parla a suo figlio che non nascerà mai, un’opera straziante. Anche se Fallaci negherà sempre che fosse autobiografica sua sorella Paola lo confermò anni dopo.

La serie Miss Fallaci con Miriam Leone

La fiction che andrà in onda a partire da questa sera, martedì 18 febbraio 2025, alle 21:30 su Rai 1 parlerà di una giovane Oriana, alle prime armi, che si sta facendo le ossa e sta affermandosi nel mondo del giornalismo. La ragazza che getta le basi, tra l’America, i primi successi e le prime delusioni, per diventare la brava scrittrice e giornalista tanto temuta. Miriam Leone porterà in vita il personaggio di Oriana Fallaci nella serie Miss Fallaci composta da quattro episodi. L’attrice ha detto della penna più tagliente del secolo scorso: "Oriana era una grande disobbediente". Inoltre ha dichiarato che la scena più difficile da girare è stata quella dell’aborto spontaneo perché era incinta mentre era sul set.

