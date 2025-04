Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti svela il futuro della fiction. Ecco cosa ha detto Di recente, l'interprete del celebre personaggio uscito dalla penna di Camilleri è tornato a parlare della serie. Ecco cosa ha rivelato e i possibili scenari futuri.

Il Commissario Montalbano potrebbe tornare. O meglio, è Luca Zingaretti che è tornato a parlare del suo personaggio più iconico, e della possibilità (in un futuro non troppo lontano) di vestire ancora una volta i panni del celebre Salvo. Di recente l’attore ha infatti risposto, in maniera piuttosto incoraggiante, a una domanda sul futuro della fiction Rai dei record. Le avventure di Montalbano si sono naturalmente interrotte dopo la scomparsa del suo ‘creatore’, lo scrittore Andrea Camilleri. Ma non è detto che uno spiraglio non possa presto riaprirsi. Ecco che cosa ha detto Zingaretti a questo proposito. E i possibili scenari che si spalancano adesso.

Il Commissario Montalbano, Zingaretti apre all’ipotesi di un ritorno

Quando si parla di fiction italiane che hanno lasciato il segno, soprattutto nell’immaginario collettivo, non si può non citare Il Commissario Montalbano. La serie Rai, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, ha conquistato milioni di telespettatori fin dal suo debutto nel 1999, ed è diventata negli anni un fenomeno culturale e un simbolo della Sicilia. Al centro di tutto questo Luca Zingaretti, l’attore che ha dato volto e carattere a Salvo Montalbano per oltre vent’anni. E che ora, dopo anni di silenzio, è tornato a parlare di un (possibile) ritorno del celebre commissario.

Zingaretti deve la sua fama al personaggio di Montalbano, ma si è giustamente distaccato dopo la morte di Camilleri, avvenuta nel 2019, e anche per seguire nuove opportunità di carriera. Eppure adesso, intervistato sull’argomento, l’attore ha tirato fuori una risposta sorprendente sul Commissario che gli ha cambiato la vita. "Cosa rispondo se qualcuno mi chiede di rifarlo?", ha detto, "ci penso". Insomma mai dire mai, nonostante al momento la Rai (a quanto ci risulta) non abbia in programma di riprendere il filo della serie.

I possibili scenari del Commissario Montalbano

Ma le possibilità sono molteplici. Se c’è la volontà di Zingaretti, e un’idea vincente, Il Commissario Montalbano potrebbe tornare senza dubbio con altri episodi-evento. Oppure una puntata celebrativa, o ancora un film o un finale definitivo per la storia del personaggio. Tutto questo è ancora in gioco, come dimostrano le parole di Zingaretti e il tono che ha usato. Nulla è ufficiale, eppure basta questo per scatenare le fantasie di milioni di fan. Che seguono le vicende del Commissario, su Rai 1, dal lontano 1999. E che non vedrebbero davvero l’ora di riaccendere il televisore e finire in quel mondo dorato, dialettale e familiare dipinto dal talento di Andrea Camilleri.

