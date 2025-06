Ignazio Moser gela il padre Francesco, la replica (gelida) dopo l’accusa a lui e Cecilia Rodriguez: “Difficoltoso” Tra tensioni familiari e una figlia in arrivo, Ignazio Moser risponde alle critiche del padre Francesco, e racconta il suo desiderio di essere un papà diverso.

Hanno fatto non poco rumore le parole di Francesco Moser rilasciate qualche giorno fa al Corriere Della Sera, dove ha parlato della sua famiglia, della sua cantina, del figlio Ignazio e del suo matrimonio con Cecilia Rodriguez. "Fanno una vita tutta loro", ha detto l’ex campione. Una dichiarazione che, in molti, hanno interpretato con un pizzico di amarezza. Probabilmente, per la scelta di Ignazio di non volersi dedicare all’attività di famiglia e di intraprendere una strada tutta sua. Ma non è tardata ad arrivare la replica del marito di Cecilia, il quale ha risposto (a tono) alle parole del padre. Vediamo insieme cos’ha detto.

Ignazio Moser replica al padre Francesco: "È difficile avere a che fare con lui sul lavoro"

Tra Francesco Moser e il figlio Ignazio c’è in corso una faida? Assolutamente no, ma il marito di Cecilia Rodriguez ha voluto rispondere alle recenti dichiarazioni del padre, rilasciate al Corriere Della Sera. L’ex campione, nei giorni scorsi, ha infatti affermato: "Ignazio? Si è sposato da poco con Cecilia Rodriguez, come avete letto su tutti i giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro". Con poche parole ma cariche di significato, ha commentato con un certo distacco, forse anche con amarezza, lasciando intendere che avrebbe voluto vederlo più coinvolto nell’azienda di famiglia. "Se mi dispiace? Un po’ sì. Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi". Non è tardata ad arrivare la replica di Ignazio, il quale ha precisato: "È stato un grande papà e un’icona dello sport, ma è difficile avere a che fare con lui sul lavoro, in azienda. Credo che seguire la mia strada sia stata la scelta migliore"

Ha poi proseguito, spiegando: "Sono curioso e ambizioso, volevo mettermi alla prova, vedere cosa c’è nel mondo al di fuori delle Cantine Moser e del Maso, uscire dalla comfort zone. Adesso, a 33 anni, mi godo quest’occasione. Più avanti potrei tornare a lavorare a Trento, in azienda. Qualcosa continuo a farlo anche ora, gestisco i clienti su Milano, mi piace il mondo del vino, non mi sono staccato completamente. E comunque c’è mio fratello Matteo che sta facendo un grande lavoro, è un ottimo capitano."

Ignazio Moser su papà Francesco: "Fa fatica a tirare fuori le sue emozioni"

Ignazio ha raccontato di aver faticato da piccolo ad accettare il lato severo del padre, ma riconosce che "il rigore e la voglia di lottare sempre per emergere che mi ha trasmesso mi hanno aiutato molto nella vita". In vista della nascita della figlia Clara Isabel, prevista per ottobre, ha le idee chiare sul tipo di genitore che vuole essere: "Voglio essere un papà diverso, più affettuoso, più libero nell’esprimere le emozioni". Riconosce che suo padre "ha un mondo di emozioni bellissime dentro, fa fatica a tirarle fuori, ma con il tempo si impara a decifrarle", e aggiunge: "Quello che conta davvero sono i mille esempi positivi che ci ha dato come padre". Infine, è certo che Francesco Moser sarà un nonno speciale: "So che è molto contento ed emozionato per la piccolina, anche se non lo dimostra…".

