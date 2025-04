Belen, tutta la verità sulla (presunta) lite con Ignazio Moser. L’ipotesi tradimento e quei dubbi sulla gravidanza Circola un rumor clamoroso, a proposito del possibile litigio che avrebbe diviso la Rodriguez e il marito di Cecilia. Mentre lui continua a negare un dettaglio. Ecco i particolari.

Continua a infittirsi il mistero sulla presunta lite tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser. La scorsa settimana, come notato da parecchi follower, i due hanno infatti smesso di seguirsi sui social. E le ipotesi più disparate si sono succedute, senza però conferme o smentite dai diretti interessati. Anche se nelle ultime ore, secondo quanto riportato da un noto settimanale, sarebbe emersa un’indiscrezione sul possibile motivo della rottura. Al centro, forse, una storia di tradimenti. Mentre Moser continua a negare pubblicamente la gravidanza di Cecilia Rodriguez (nonostante gli indizi raccolti di recente dai fan). Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Belen, il retroscena clamoroso sulla lite con Ignazio Moser

I due cognati di casa Rodriguez sono ai ferri corti. O meglio, questo è quanto si evince dagli ultimi avvenimenti social, che hanno visto Belen e Ignazio Moser levarsi il ‘follow’ a vicenda online, senza che nessuno abbia davvero capito le motivazioni del gesto. E a forza di speculare, di recente sono emerse nuove ipotesi (sottolineiamo, ipotesi) sulle ragioni che avrebbero portato la showgirl ad allontanarsi dal marito di sua sorella Cecilia.

Ne ha parlato il settimanale Nuovo Tv, sostenendo che Belen Rodriguez avrebbe ‘rotto’ con Ignazio perché preoccupata per la sorella. Tradotto: avrebbe paura di un possibile tradimento da parte di Moser. Insomma una vera e propria bomba, che ha lasciato di stucco i fan dell’argentina e solleva a questo punto una marea di interrogativi. Se il tradimento è vero, si chiedono in molti, chi sarebbe la ‘terza incomoda’ di questa storia? E se invece si rivelasse tutto falso, perché far circolare una storia del genere? Di certo, sappiamo solo che qualcosa dev’essere successo, nel rapporto un tempo idilliaco che intercorreva tra Belen e Ignazio. E può anche darsi che sia qualcosa di molto grave.

Le voci sulla gravidanza di Cecilia e i ‘no’ ripetuti di Ignazio Moser

"Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa", aggiunge sempre Nuovo Tv a proposito della vicenda. Sposando quindi l’ipotesi secondo cui la sorella della showgirl, sposata con Moser, sarebbe in attesa del primo figlio. Ma anche qui, prove concrete non ce ne sono. E lo stesso Ignazio ha negato di recente l’ipotetica gravidanza parlando con il Corriere. "Purtroppo stiamo facendo fatica", ha detto in riferimento ai tentativi (ripetuti) di avere un bambino con Cecilia. Eppure c’è chi insiste, online, sull’esistenza di indizi incontrovertibili. Avranno ragione i fan o il compagno di Cecilia Rodriguez?

