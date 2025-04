I Cesaroni, la serie si prepara al ritorno con 4 super new entry (c'è anche la fidanzata di Totti): chi sono Continuano le riprese dell’amatissima fiction che, dopo molti anni, approderà di nuovo sul piccolo schermo con lo storico cast e qualche novità.

Nonostante la famiglia dei Cesaroni sia stata di recente colpita da un terribile lutto, ovvero la morte dell’amato attore Antonello Fassari, che per tanti anni ha interpretato proprio l’iconico Cesare Cesaroni, le riprese della nuova e inedita stagione devono andare avanti, anche in sua memoria. E, proprio in queste ore, Davide Maggio ha reso nota un’importante indiscrezione: al noto cast si aggiungeranno quattro super new entry. Chi sono? Scopriamolo.

I Cesaroni, la fidanzata di Christian Totti entra nel cast

Negli ultimi giorni erano già emersi i nomi di alcuni attori che, accanto al cast storico, prenderanno parte alla nuova edizione de I Cesaroni. Parliamo di Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru e Fabio Rovazzi. Oggi, però, Davide Maggio ha annunciato quattro nuovi nomi, uno dei quali non può che strappare un sorriso ai fan storici della serie.

Tra i nuovi interpreti della serie ci sarà infatti Melissa Monti, giovane attrice nonché fidanzata di Christian Totti, primogenito dell’ex Pupone della Roma Francesco Totti e Ilary Blasi. La ragazza, classe 2005, ha già avuto modo di prendere parte a progetti come Il Tredicesimo Apostolo, Solo per amore e La Grande Bellezza, mentre nei Cesaroni interpreterà il ruolo di Caterina. Una new entry che fa sorridere se pensiamo che la famiglia Cesaroni è conosciuta proprio per il suo amore infinito verso la Roma e il Capitano Francesco Totti.

I Cesaroni, quattro new entry nel cast

Oltre a Melissa Monti, al cast de I Cesaroni si aggiungeranno anche altre tre new entry. In particolare parliamo di Ludovica Longhini, già nota per la sua partecipazione alla serie di Rai Gulp Marta & Eva. Accanto a lei anche Simone Faucci, attore già noto per aver preso parte alla serie Le Tre Rose di Eva, Un Posto al Sole e Romulus. Nei Cesaroni interpreterà il ruolo di Piero Sacconi. Infine, entrerà nel cast anche il giovane Pietro Serpi, reduce dal film Il Ragazzo dai pantaloni rosa, che vestirà i panni di Adriano Cesaroni, un nuovo e sorprendente membro della famiglia romana.

I Cesaroni, chi vedremo del cast storico della serie

Nonostante aleggi ancora un’aura di mistero sui membri del cast storico della serie che potremo effettivamente rivedere in questo grande ritorno sul piccolo schermo, alcuni nomi sono ormai assicurati. Parliamo ovviamente di Claudio Amendola che tornerà nei panni di Giulio Cesaroni; così come di Max Tortora e Niccolò Centioni rispettivamente nei ruoli di Ezio e Rudy.

Dopo gli ultimi avvenimenti, sembrerebbe essere quasi certa anche la presenza di Matteo Branciamore, ovvero Marco Cesaroni; così come quella di Federico Russo nei panni di Mimmo. Alcune voci recenti auspicano anche la presenza di Ludovico Fremont (Walter) e Elda Alvigini (Stefania), mentre è ormai certo che nel cast non torneranno Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri.

