Doppio Gioco, una perla sprecata da Mediaset: il grande errore che ha affossato Alessandra Mastronardi La serie tv convince i social ma riscuote ascolti tiepidi al debutto su Canale 5: dubbi sulla collocazione fuori tempo massimo che rischia di sprecare un ottimo prodotto.

In una stagione di serie tv piuttosto deludente per Mediaset, ‘Doppio gioco’ aveva tutte le armi per diventare il prodotto più visto dell’annata. La fiction con Alessandra Mastronardi ha debuttato ieri strappando consensi unanimi sul web, dove gli elogi per la protagonista e la sua ‘spalla’ Max Tortora abbondano. Purtroppo però al banco di prova degli ascolti tv il prodotto ha raccolto poco, un deludente 13.3% di share che l’ha piazzata dietro Le Iene (al 13,3% grazie alla super testimone del delitto di Garlasco).

Doppio Gioco, una perla sprecata da Canale 5: perché

Scorrendo la timeline di ‘X’ ieri sera abbondavano elogi alla serie di Canale 5: ""Elettrizzante", "Trama avvincente", "Cast eccezionale", "Serie pazzesca". Ma allora perché alla prova dello share Doppio gioco si è rivelato un mezzo flop? Il grande problema di questa serie è stata principalmente la programmazione sbagliata, che rischia di trasformare un prodotto di qualità e potenzialmente top in una delusione. Canale 5, infatti, ha deciso di piazzare in palinsesto una delle sue fiction più attese fuori tempo massimo, ovvero a fine maggio, praticamente a un tiro di schioppo dall’estate. Un periodo, questo, poco propizio alla tv – soprattutto in prima serata – perché il primo caldo sposta potenziali spettatori fuori casa, abbattendo le curve d’ascolto. Lo dimostra il fatto che Rai 1, principale competitor di Canale 5, già da alcune settimane ha iniziato a mandare in onda serie tv in replica (Lolita Lobosco, Don Matteo 13) proprio per evitare di ‘sprecare’ prodotti inediti in un momento dell’anno in cui gli ascolti tendono fisiologicamente a calare.

Una serie tv azzeccata

Pochi dubbi sul fatto che il dato di share rimediato dalla prima puntata di Doppio colpo sia stato deludente. Al netto del successo ottenuto nel testa a testa contro il ramake Usa di Doc (all’11,6% di share su Rai 1), Doppio gioco avrebbe avuto il potenziale per toccare punte d’ascolti ben superiori. Ben girata – con uno stile internazionale e pulito – e caratterizzata dall’ottimo feeling tra la coppia Alessandra Mastronardi-Max Tortora, alla prima visione la serie tv prodotta da Fabula Pictures (in collaborazione con RTI) si è dimostrata originale e avvincente, con caratteristiche diverse rispetto alle solite fiction italiane o turche che da anni imperversano sull’ammiraglia del Biscione. Purtroppo però la collocazione errata rischia di depotenziarla, condannando un’ottima fiction a un tonfo immeritato.

