Chi l'ha visto, caso Garlasco: l'intervista al padre di Andrea Sempio: "Quella mattina era a casa con me, poi in libreria" Cosa è successo nella puntata di mercoledì 11 giugno 2025 della storica trasmissione di Rai Tre condotta da Federica Sciarelli: tutti i casi affrontati

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nella puntata di Chi l’ha Visto di mercoledì 11 giugno, si torna a raccontare i grandi casi di cronaca del momento. La squadra guidata da Federica Sciarelli ha raccontato alcune delle storie che più stanno appassionando gli italiani in questo momento, ma come sempre, senza dimenticare storie già affrontate in passato, casi che ancora da tempo, in diversi casi anche da anni, aspettano una soluzione. E poi, come sempre, i casi di persone scomparse, quelli che hanno reso popolarissimo lo storico programma di Rai Tre. Scopriamo di cosa si è parlato.

Chi l’ha visto, puntata 11 giugno 2025: cosa è successo

La puntata di Chi l’ha visto? di mercoledì 11 maggio 2025, è partita raccontando il vero e proprio giallo di Villa Pamphili, il grande parco romano al cui interno, sabato scorso sono stati ritrovati i corpi senza vita di una madre e di una figlia che, alla luce del test del dna sono risultate essere madre e figlia. In studio, ospite di Federica Sciarelli, una rappresentante della questura di Roma che ha dato tutti i dettagli utili emersi dall’autopsia, all’identificazione della donna e della bambina, ancora senza nome, rilanciando l’appello, già pubblicato nei giorni scorsi, della polizia, ai frequentatori della villa, ai commercianti, ma anche agli operatori degli ospedali (la bimba, che ha tra i sei e i dodici mesi ,potrebbe essere nata in Italia) e a chiunque possa avere notizie utili all’identificazione. Si ricorda anche che i corpi sono stati ritrovati senza vestiti. L’abito della bimba è stato ritrovato, i vestiti della donna no, quindi potrebbero essere ancora in zona. La donna aveva mani curate, smalto alle unghie un piercing, sembra quindi meno probabile la prima ipotesi circolata di un delitto maturato nell’ambiente dei senza tetto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il piatto forte della puntata, ancora una volta però, è stato il caso dell’omicidio di Chiara Poggi e la riapertura delle indagini su Garlasco. Ospiti di Federica Sciarelli, in collegamento con l’inviato di chi l’ha visto? Sono stati i legali di Andrea Sempio, attualmente indagato per concorso in omicidio o con ignoti o con Alberto Stasi della povera Chiara, gli avvocati Lovati e Taccia. Ma è stata mandata in onda anche un’intervista con il padre di Andrea Sempio che, pur raccontando le difficoltà che sta vivendo la sua famiglia, ha detto di essere tranquillo perché sa che, il giorno in cui Chiara Poggi è morta, il figlio era a casa con lui.

Poi si è parlato del caso di Mara Favro, la donna scomparsa tempo fa e ritrovata morta. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma si sa che il corpo della donna presenta fratture avvenute o poco prima o durante l’evento morte.

A due anni precisi dalla sua scomparsa, la trasmissione di Federica Sciarelli è tornata a parlare anche del caso della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa da un albergo occupato a Firenze, l’Astor, il 10 giugno del 2023. Oggi Kata ha sette anni, e per ricostruire la sua vicenda, e raccontare l’ambiente di marginalità e violenza in cui è maturata la sua scomparsa, si è fatta sentire di nuovo la telefonata di una persona che abitava in quell’albergo occupato che chiede aiuto alla polizia, la stessa persona che, poco dopo, si butta dal terzo piano per salvarsi dalle minacce di morte. Il servizio comprende anche un’intervista alla mamma di Kata che legge una lettera alla figlia e dice che continua a sperare di riabbracciarla prima possibile. Poi Federica Sciarelli mostra una foto di Kata sottoposta ad invecchiamento di due anni, realizzata e diffusa dalla polizia per avvantaggiare le ricerche.

Si è poi parlato del caso di Clara Rossignoli, un’anziana signora, che viveva in casa sua con il nipote e la ex compagna di lui e il loro figlio. Scomparsa e poi ritrovata morta, per la fine misteriosa di Clara sono indagati proprio il nipote e la sua ex compagna, che poco prima della sparizione della signora, avevano avuto con lei una furibonda discussione. La prima ipotesi era stata istigazione al suicidio, ora invece per i due l’accusa, pesantissima, è di omicidio e occultamento di cadavere. L’inviata di Chi l’ha visto? intervista l’avvocato di Erica, la ex compagna del nipote della povera donna uccisa.

Gli inviati di Chi l’ha Visto raccolgono poi l’appello di una donna di Fondi che cerca il fratello mai conosciuto, "figlio segreto" del padre, e di due genitori che devono gestire una ragazza con una patologia psichiatrica che non vuole curare e che quindi scappa e ha comportamenti ad altissimo rischio.

Si parla poi anche del caso di Vasile Frumuzache, la guardia giurata 32enne, marito e padre di due figli, che ha già confessato due omicidi di due escort ma c’è il sospetto che sia un serial killer e che quindi possa aver ucciso anche altre donne.

Infine, viene ritrovata da Raffaella Griggi la signora Heidi, cercata dal figlio, ma che invece se ne è andata a fare una bella gita a Catania dove avrebbe un fidanzato.

Potrebbe interessarti anche