Alessandra Mastronardi torna in Tv dopo il tiepido successo di Doppio Gioco: dove la vedremo

Nonostante uno share non entusiasmante, Alessandra Mastronardi in Doppio Gioco è piaciuta, e anche molto. L’attrice si è ritrovata in una fiction dalle ottime potenzialità, con una spalla d’oro come Max Tortora, anche se parcheggiata in palinsesto nel peggior momento possibile: fine maggio, in pieno anticipo d’estate. Eppure sui social sono tutti impazziti per la serie, definendola un "gioiellino sprecato" e l’affetto per Alessandra resta fortissimo.

E per tutti coloro che hanno voglia di rivederla la bella notizia è che dal 14 luglio, ogni pomeriggio su Rai 1, tornano in replica tutte le stagioni de L’Allieva. Siete pronti a rivedere Alice e Claudio (Lino Guaniale) tra le aule del medico legale e i corridoi dell’amore? Bene perché presto si torna a Palazzo Sacrati. E spoiler: ci saranno lacrime, baci e colpi di scena. Di nuovo. Tutti i dettagli nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

